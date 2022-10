Grenzen van je lichaam overschrijden gebeurt in de meeste gevallen onbewust. Wat overtrainen precies inhoudt, de bekende symptomen zijn en hoe je kans verkleint, ontdek je in dit artikel.

Een specifieke definitie van overtraining is er (nog) niet. Dat komt doordat het een gecompliceerd onderwerp is met veel uiteenlopende aspecten die invloed hebben op het ontstaan en het verloop van overtrainen. Globaal gezien komt het bij overtraining neer op de grenzen overschrijden van de belasting en belastbaarheid van je lichaam. Met de belasting wordt er gekeken naar wat je jouw lichaam aandoet. De belastbaarheid meet in hoeverre je lichaam de belasting aankan.

