Het League of Legends Wereldkampioenschap, in het kort Worlds, is jaarlijks een van de grootste esportstoernooien ter wereld. Wereldwijd kijken er miljoenen liefhebbers naar het spektakel. In de afgelopen tien jaar is de titel veelal naar verschillende teams gegaan, maar er is maar één team dat de titel meerdere malen (3) heeft binnengehaald: T1.

De Zuid-Koreaans organisatie T1 werd opgericht in de hoogtijdagen van competitief StarCraft, begin 2000, maar verkreeg pas grote bekendheid rond 2012. Dat deed het LoL-team toen nog onder de naam SK Telecom T1, met een line-up bestaande uit Jeong 'Impact' Eon-young, Bae 'Bengi' Seong-woong, Lee 'Faker' Sang-hyeok, Chae 'Piglet' Gwang-jin en Lee 'PoohManDu' Jeong-hyeon.

SK Telecom T1 vloog door de Worlds 2013 kwalificaties heen en wist zelfs het toernooi te winnen, waarmee de jonge Koreanen één miljoen dollar mee naar huis namen. Een frappant detail is dat de heren maar één enkele game verloren in de groepsfase en kwartfinale, en ook in de finale waren ze met 3-0 veel te sterk voor tegenstander Royal Club. De overwinning zette niet alleen T1 op de wereldkaart, maar Zuid-Korea in het geheel.

Faker en teamgenoten © Red Bull

Dominantie

Toen T1 na een stroef 2014 terugkeerde naar Worlds was één ding duidelijk: dit team gaat Worlds 2015 winnen . Ze verloren geen enkele wedstrijd in de groepsfase en versloegen AHQ eSports Club in de kwartfinale met 3-0, voordat ze het Europese superteam Origen met 3-0 versloegen in de halve finale. In de finale had tegenstander KOO Tigers geen schijn van kans; een 3-1 overwinning bezorgde T1 de titel en 1 miljoen dollar aan prijzengeld. Zo een soepele weg naar de overwinning hebben we tot op de dag van vandaag niet gezien.

In het jaar daarna wist T1 met succes hun wereldtitel te verdedigen , waarbij ze in de groepsfase snel korte metten maakten met hun tegenstanders. In de finale wisten ze Samsung Galaxy met 3-2 te verslaan en namen ze ruim 2 miljoen dollar mee naar huis.

Niet alleen in Worlds domineerde T1 jaren achter elkaar. Om je te kwalificeren voor het WK dien je eerst regionaal bij de beste teams te horen. Voor T1 is dat de Koreaans League of Legends Champions Korea (LCK); een van de meeste competitieve regio's ter wereld. In 2013 wist T1 daar een record te halen voor meeste overwinning op rij, namelijk 15. Ongekend.

Faker: de Koreaanse LoL-ster

Geen enkel team behaalt de top zonder sterspelers, en bij T1 is dat met enige afstand Faker. De Koreaan speelt al sinds 2013 bij het team en wordt gezien als een van de beste midlaners aller tijden. In Zuid-Korea is zijn populariteit ongekend , vergelijkbaar met een Justin Bieber in de Verenigde Staten.

Faker is League of Legends' beste speler ooit © Red Bull

Op het internet is een heel oeuvre te vinden aan clipjes waarin Faker laat zien hoe goed hij is en hoe hij zijn tegenstanders in de midlane te slim af is . Een van zijn bekendste clips is die tegen KT Bullets-speler Ryu tijdens Worlds 2013. Ryu was destijds een van de beste midlaners ter wereld. Faker leek het onderspit te delven, totdat hij fenomenaal een ogenschijnlijk verloren gevecht wist te winnen. Kippenvel.

Voor Worlds 2013 werd Faker gezien als een opkomend talent in Zuid-Korea, maar na het evenement werd hij wereldwijd als topspeler gezien. Tot op de dag van vandaag wordt Faker gezien als een van de beste spelers, en is hij bovendien deels eigenaar geworden van T1. En dat op 24-jarige leeftijd.