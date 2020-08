Max en Jos Verstappen hebben het in de nieuwe aflevering van de Podcast "Talking Bull" over interessante details uit Max zijn race carrière. Onder andere over hoe Jos Max bij een benzinestation achterliet omdat hij was uitgeschakeld in zijn race.

Stay tuned en lees verder:

Voor Max was Jos "gewoon een vader"

Hoewel Jos Verstappen een racelegende is in Nederland - met maar liefst 106 Formule-1 races en twee podiumplaatsen - heeft Max zijn vader altijd gewoon als "Jos" gezien. "Ik werd al op zeer jonge leeftijd omringt door de racewereld", zegt Max. "Ik herinner me dat ik in Maleisië was toen mijn vader nog in de Formule 1 reed. Ik was toen erg jong, dus het was als een soort speelterrein voor mij."Max zegt ook geen race idool te hebben, zelfs niet zijn vader. "Mijn vader was eigenlijk een geweldig rolmodel, maar voor mij is hij gewoon mijn vader. Ik had ook nooit posters aan de muren in mijn kamer. Het enige was een kartonnen uitsnede van mijn vader, maar dat was alles. Ik respecteer wat anderen hebben bereikt, maar ik heb geen held."

Max reed al quads sinds hij twee en een half jaar oud was Jos Verstappen

Jos zette Max op 4-jarige leeftijd al in een kart, zonder enige moeite

Max was als een vis in het water in de kartwereld. Hij was pas 4 jaar oud toen zijn vader hem voor het eerst achter het stuur zette. Jos was niet bang voor zijn zoon. "Max reed al quads sinds hij twee en een half jaar oud was" zegt Jos.

"Dus hij had al ervaring met snelheid en wist hoe hij dat soort dingen moest besturen. Hij was vier en een half toen ik hem voor het eerst op een kart zette. Dit was een hele kleine skelter die we nog thuis hadden staan. Ik herinner me dat Max na slechts een paar ronden al op volle snelheid door de bochten racete. Toen kocht ik meteen een grotere kart voor hem."

Jos geniet evenveel van de rit naar het circuit als van de overwinningen

Max en Jos reisden 10 jaar samen door Europa zodat Max kon deelnemen aan verschillende kartkampioenschappen. Hierbij legden ze wel 100.000 kilometer per jaar af. Hoewel hij het geweldig vond om Max te zien racen, was het de tijd samen in de auto waar Jos herinneringen aan ophaalt. "We wonnen titel na titel, maar ook al was het racen leuk, ik genoot vooral van de tijd samen in de auto en de voorbereidingen. Ik mis dat nu." zegt Jos. Max werpt ook een nostalgische terugblik op hun reizen samen. "Ik herinner me onze reizen nog heel goed, maar vandaag zou ik niet meer zo ver rijden! Toen was het volkomen normaal, maar vandaag kan ik me het niet meer voorstellen dat ik acht uur in de auto heb gezeten voor een race."

Hun favoriete tankstation

Tijdens al hun reizen door Europa was er één plek waar Max en Jos graag naar terugkwamen. "We hebben veel races gereden in Italië en onderweg was er een benzinestation in Oostenrijk waar we altijd stopten omdat het eten daar zo fantastisch was. Zodra we de Nederlandse grens passeerden, dachten we er alleen maar aan", zegt Jos. "Het duurde 6,5 uur om bij het tankstation te komen en daarna nog maar 2,5 uur", voegt Max nog toe.

Wat er in één race gebeurde, maakte Max tot een betere racer Jos Verstappen

Jos liet Max opzettelijk langs de kant van de weg

Laten we dat Max uitleggen: "Tijdens de training had ik een probleem met de koppeling, dus ik moest vanaf de 10e plaats starten in de pre-finales. Aan het einde van de eerste ronde zat ik al op de tweede plaats en uiteindelijk won ik de voorfinales met 3,5 seconden. Dus in de finale begon ik als leider. In de race werd ik op een lang recht stuk ingehaald door een andere coureur. Natuurlijk wilde ik meteen inhalen, want ik wilde mijn plek aan de top absoluut niet opgeven. Helaas gleed ik tijdens de manoeuvre van de baan, en ging ik zonder titel naar huis. Ik was verdrietig en mijn vader was erg teleurgesteld. Op weg naar huis zaten we in de auto en ik wilde erover praten, maar m'n vader was stil. Plotseling stopte hij bij een benzinestation en vroeg mij om uit te stappen. Ik stapte uit, en m'n vader reed gewoon weg!" Jos onderbreekt Max: "Ik wist dat zijn moeder maar een paar kilometer achter ons lag, dus Max heeft daar niet lang alleen gestaan. Ik deed het omdat altijd alles heel gemakkelijk voor Max was en ik wilde dat hij voelde hoe het echt was om te verliezen. Tijdens de hele 1.800 kilometer lange reis naar huis sprak ik geen woord met hem. Ik wilde dat hij begreep dat hij moest nadenken over zijn acties. En het werkte: hij won alles het volgende seizoen. Max was super gefocust! Wat er in één race gebeurde, maakte hem tot een betere racer."

Meer weten? Het complete interview in deze aflevering is hier te beluisteren!