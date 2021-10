De hele track en de hele sfeer van BC One. Je bent daar een kleine week en je wordt behandeld als een topatleet, haha. Ik heb vooral zin in de battles en met name de allereerste ronde. De eerste ronde is namelijk de moeilijkste. Ik kijk ernaar uit om daar met iedereen te zijn.

Helemaal niks eigenlijk. De jury is daar voor een reden. Zij kiezen uiteindelijk de winnaar. Ik let niet echt op de jury, je moet gewoon lekker dansen vind ik. Uiteindelijk is het ook een art en een mening. De battle moet ook on point zijn. Je moet gewoon gaan, en de jury overtuigen! Ik ben daar natuurlijk ook om te winnen maar ik ben ook ready voor andere dingen en om ervan te genieten. Winnen is wel alles, maar fun is ook super belangrijk.

