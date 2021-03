De focus in de samenwerking ligt op het maximaliseren van de potentie van de talenten in de Team Gullit FIFA-academy. Red Bull gaat hen hierbij ondersteunen op sportief vlak, zodat zij in staat zijn het maximale uit zichzelf te halen. Daarnaast hebben beide partijen al eerder samengewerkt, toen zij samen gedurende de eerste lockdown de #STAYATHOMECUP organiseerden. In dat toernooi ging Team Gullit-talent Levi de Weerd er met de titel vandoor.