Om zo snel mogelijk back in shape te komen is het belangrijk dat je spieren regelmatig prikkels krijgen. Dus pak pen en papier erbij en stel meteen een trainingsschema voor jezelf op. Wissel zware krachttrainingen af met lichtere trainingsvormen, zodat je iedere dag actief in beweging blijft. Door regelmatig te trainen zijn jouw spieren er zo weer klaar voor om te groeien. Noteer je gewichten en probeer elke keer weer voor een PR te gaan, let’s go!