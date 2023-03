Jeffrey Herlings is in 2023 terug in de MXG

Ook dit jaar kun je achter de schermen meekijken in de videoserie Behind the Bullet! Graag had hij in 2022 met nummer 1 op zijn motor de titel willen verdedigen, maar vlak voor de start van het seizoen ging het mis voor The Bullet: een crash tijdens een fotoshoot zorgde ervoor dat hij het gehele seizoen miste.

Niet dat hij niet heeft geprobeerd eerder terug te komen trouwens. Wie de carrière van jvolgt weet als geen ander dat zijn pijngrens verder ligt dan bij wie dan ook. In mei had hij graag aan een ander kampioenschap gestart, in Amerika. Op het laatste moment werd dit echter toch afgeblazen. “Toen ik mijn operatie had gehad eind januari zag het er echt goed uit”, vertelt Herlings nu. “De dokter was er honderd procent zeker van dat ik de deadline zou halen. Uiteindelijk bleek er een brug niet helemaal goed te zijn gezet en duurde het herstel twee weken langer dan gehoopt.”

Een jaar lang liet Herlings bijna niets van zich horen. In de eerste aflevering van Behind the Bullet zien we eindelijk hoe Herlings in 2022 in stilte werkte aan zijn herstel, zelfs nóg een keer geblesseerd raakte en in 2023 weer terugkeerde op de motor.

Ondertussen veranderde er veel om Herlings heen: Tony Cairoli, een negenvoudig wereldkampioen en oud-rivaal, is nu zijn teambaas. Ook gaat hij in 2023 voor het eerst in dertien jaar het WK motorcross in zonder zijn monteur en teambaas Ruben Tureluren. “Ik vind het heel erg jammer dat Ruben er niet meer bij is. Hij heeft de afgelopen jaren ontzettend veel voor me betekent. KTM heeft echter wat organisatorische wijzigingen aangebracht en daardoor is er geen plek meer voor hem bij het team helaas. Dat gaat wel even wennen worden voor mij dit jaar.”

Op 26 februari 2023 reed Herlings eindelijk weer zijn eerste wedstrijd. “Dat ging niet zo best”, zo vertelde hij zelf na een vierde plaats in de Hawkstone Park International. “In de eerste races dit seizoen hoef ik nog niet mee te doen voor de zege. Ik denk dat P3 tot P6 realistisch is. Ik ben er lang uit geweest. Ik moet nu stapje voor stapje weer terugkomen op het niveau van een paar jaar geleden. Zo goed als ik in 2021 was, word ik zeker weer!”

Hoe Herlings zich dit seizoen terug probeert te vechten naar de wereldtop is achter de schermen te volgen in de documentaireserie Behind the Bullet. Bekijk hier aflevering 1 van het nieuwe seizoen.