The Old World is een film waarin verschillende bike-disciplines voorbij komen, en dat allemaal op de bruutste locaties in Europa. Uiteraard gefilmd met de modernste technieken, en de beste riders!

Bekijk hier de trailer van ‘The Old World’:

The Old World – trailer

Deze film is anders dan andere bikefilms en volgt nieuwkomer Bless Amada op een fantasierijke tocht in de wereld van biking. De zeven landen waar deze film is opgenomen laten op hun eigen manier de bikescene zien, waar atleten zichzelf laten uitdagen door de omgeving.

Martin Söderström is in Noorwegen

Wanneer kan ik The Old World premiere bekijken?

Zet het maar dik in je agenda, want The Old World is van 4-6 december exclusief te zien op

Premiere gemist?

Wie doen er allemaal mee?

Ga er maar even lekker voor zitten, want het zijn niet de minste namen die je voorbij ziet komen! Wat dacht je van: