HIIT IT UP - CARDIO

Cardio, you hate it or you love It. Maar het is dè manier om je conditie op te bouwen en te verbeteren. Tijdens een cardiotraining zorg je ervoor dat jouw hartslag flink hoog is gedurende de trainingssessie. Hoe vaker je een cardiotraining doet, hoe sneller je zal merken dat je de trainingen steeds langer vol kan houden. Van een cardiotraining word je misschien niet per se sterker, maar het heeft wel degelijk invloed op jouw krachttrainingen. Een goede conditie zorgt er namelijk voor dat je spieren sneller zuurstof krijgen, waardoor je oefeningen langer en intensiever kan uitvoeren.