Diverse eigenaren zullen toch even iets dieper in de buidel tasten om hun gewenste versterking binnen te halen. Door de jaren heen zijn ook verschillende Nederlanders voor gigantische bedragen verkocht. Dit zijn de duurste Nederlandse voetballers ooit.

01 10. Memphis Depay naar Manchester United

Ook Red Bull-atleet Memphis Depay is onderdeel van deze lijst. De aanvaller had in de Eredivsie alle verdedigers aan gort gespeeld, waarna hij in de zomer van 2015 bij veel clubs bovenaan het verlanglijstje stond. De aanvaller koos uiteindelijk voor het Manchester United van Louis van Gaal, die hem op het WK 2014 voor het eerst een wereldwijd podium gunde. The Red Devils hadden 34 miljoen euro over de speler van PSV. Bij Manchester United was het lastig voor de jonge Depay om zijn stempel te drukken, waarna hij naar Olympique Lyon vertrok. In Frankrijk werd Memphis een ster en verdiende hij in 2021 een transfer naar Barcelona. Onlangs vertelde Memphis over zijn belevenissen tijdens zijn eerste seizoen in Catalonië.

02 9. Arjen Robben naar Real Madrid

Slechts twee van de transfers in deze lijst vonden voor 2010 plaats. De laatste jaren worden er steeds gekkere bedragen voor spelers betaald, maar voor Arjen Robben had Real Madrid in 2007 al een flinke transfersom over. De buitenspeler draaide daarvoor verdedigers dol in de Premier League, wat De Koninklijke deed besluiten 35 miljoen euro over te maken aan Chelsea. Met Real werd Robben in 2008 landskampioen, waarna hij een seizoen later overstapte naar Bayern München. In Beieren zou hij pas écht uitgroeien tot een clublegende.

03 8. Jasper Cillessen naar Valencia

Jasper Cillessen was bij Barcelona vaak de tweede keus achter doelman Marc-André ter Stegen. In de wedstrijden die hij wel kreeg, toonde de Nederlander aan een uitstekende keeper te zijn. Dat was ook Valencia opgevallen. De club uit de sinaasappelstad betaalde 35 miljoen euro om Cillessen in 2019 naar Estadio Mestalla te halen. Na drie seizoenen liet Cillessen Valencia achter zich voor een romantische terugkeer naar NEC, de club waar de 63-voudig international in 2010 zijn profdebuut beleefde.

04 7. Sven Botman naar Newcastle United

Sven Botman speelde nooit een officiële minuut in het eerste van elftal van Ajax, maar toch was Lille overtuigd van de kwaliteiten van de jonge verdediger. De Fransen namen hem in 2020 voor acht miljoen over en dat bleek geen slechte gok te zijn. Botman groeide direct uit tot leider van de verdediging en Lille werd in 2021 verrassend kampioen van Frankrijk. AC Milan wilde de stopper maar al te graag hebben, maar Botman koos deze zomer voor een transfer naar Newcastle United. The Magpies hadden 37 miljoen euro over voor de diensten van de Nederlands jeugdinternational.

05 6. Donny van de Beek naar Manchester United

Donny van de Beek was met een aantal doelpunten belangrijk geweest in de Champions League-campagne van Ajax in het seizoen 2018/19. Manchester United zag toekomst in de dynamische middenvelder en plukte hem in 2020 voor 45 miljoen euro weg uit Amsterdam. Van de Beek werd nooit een onbetwiste basisspeler op Old Trafford en werd het afgelopen seizoen zelfs verhuurd aan Everton. Inmiddels is hij weer een vast onderdeel van de selectie van The Red Devils , maar moet hij het onder manager Erik ten Hag ook voornamelijk doen met invalbeurten.

06 5. Marc Overmars naar Barcelona

De bijnaam van Marc Overmars was Speedy Gonzales . Door zijn snelheid was de Oranje-international bijna niet af te stoppen. Na periodes bij Go Ahead Eagles, Willem II, Ajax en Arsenal wilde Barcelona de snelheidsduivel graag inlijven. De Catalanen hadden in 2000 88 miljoen gulden (ongeveer 40 miljoen euro’s) over voor de aanvaller. Na vier jaar bij de Blaugrana sloot Overmars zijn carrière af bij zijn jeugdliefde Go Ahead Eagles. Later zou hij vooral naam maken als directeur voetbalzaken bij Ajax. Sinds afgelopen zomer is hij de sportief directeur bij het Belgische Royal Antwerp.

07 4. Nathan Aké naar Manchester City

Regelmatig vertrekken jonge Nederlandse spelers veel te vroeg naar Engeland. Nathan Aké is het bewijs dat deze keuze ook positief kan uitpakken. In 2007 vertrok de jonge centrumverdediger van Feyenoord naar Chelsea. Na verschillende verhuurperiodes werd de international uiteindelijk een belangrijke speler bij AFC Bournemouth. De linkspoot ontwikkelde zich op indrukwekkende wijze, waarna Pep Guardiola hem in 2020 naar Manchester City haalde. The Citizens maakten 45 miljoen euro over voor de Hagenees.

08 3. Matthijs de Ligt naar Juventus en Bayern

Heel Europa was onder de indruk van de piepjonge aanvoerder van Ajax in het seizoen 2018/19. Matthijs de Ligt had de clubs voor het uitkiezen en koos uiteindelijk voor een Italiaans avontuur bij Juventus. De Ligt was het seizoen ervoor persoonlijk verantwoordelijk geweest voor de uitschakeling van De Oude Dame in de Champions League. Met een rake kopstoot zorgde hij ervoor dat de Amsterdammers doorgingen naar de halve finale van het miljardenbal. Juventus zag in de Nederlander op termijn de ideale opvolger van Giorgio Chiellini en betaalde 75 miljoen euro voor de Oranje-international. De Ligt werd in drie jaar tijd één keer kampioen van Italië, maar liet Turijn deze zomer achter zich voor een transfer naar Bayern München. Der Rekordmeister tastte ook diep in de buidel voor de stopper. Dit keer kostte De Ligt 67 miljoen euro, wat met bonussen nog met tien miljoen euro kan oplopen.

09 2. Frenkie de Jong naar Barcelona

In de zomer van 2019 streden alle Europese topclubs om de handtekening van Frenkie de Jong. De Nederlandse middenvelder had in het seizoen 2018/19 indruk gemaakt in het seizoen dat Ajax de halve finale van de Champions League bereikte. De Jong was voor de grootste middenvelder op aarde ongrijpbaar gebleken. Het was vooral imponerend om te zien hoe hij Real Madrid-ster Luka Modric zijn hielen liet zien. Barça legde 75 miljoen euro op tafel voor de voetballer uit Arkel. Het bedrag kon door middel van bonussen nog oplopen tot 86 miljoen euro. Het leek op voorhand een droomhuwelijk, maar beide partijen hadden meer verwacht van deze transfer. Er is dan ook een kans dat De Jong in de komende week de deur van Camp Nou achter zich dichtslaat.

10 1. Virgil van Dijk naar Liverpool

Virgil van Dijk was in 2017 een verlaat kerstcadeautje voor de fans van Liverpool. Op 27 december van dat jaar kondigden The Reds de komst van de Nederlandse centrale verdediger aan. Van Dijk poseerde voor een kerstboom met het shirt van de club uit de Engelse havenstad. Liverpool maakte een bedrag van 84,4 miljoen euro over aan Southampton. Big Virg bleek het geld dubbel en dwars waard en groeide op Anfield uit tot één van de beste verdedigers van de wereld.