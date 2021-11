Om goed te kunnen mountainbiken is het belangrijk dat je uithoudingsvermogen in orde is. De winterperiode is de perfecte tijd om dit te trainen. Gelukkig hoef je hiervoor niet speciaal naar andere landen, maar kan je gewoon in Nederland blijven. Nederland biedt namelijk de perfecte omstandigheden voor fietstrainingen gefocust op jouw conditie. Dit komt door de vele vlakke gebieden. Je blijft in vlakke gebieden namelijk op een constant tempo fietsen in plaats van heel wisselend, zoals je in de bergen gewend bent. Zo daag jij jouw hart- en vaatstelsel optimaal uit. En zeg nu zelf, het is best moeilijk om hard te kunnen rijden als er sneeuw ligt, de paden modderig en spekglad zijn.