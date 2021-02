1. Time je starts

MXGP 2020 is en blijft een game met een zekere mate van voorspelbaarheid. Kortom, je kunt een beetje inschatten wanneer het starthek valt en dus een flinke voorsprong pakken op de tegenstander. En iedereen weet: als je vooraan begint, is het winnen van een race een stuk makkelijker!

Jeffrey Herlings door de bocht © Rode Stier

2. Pik lijnen op van je tegenstander

Je krijgt in MXGP 2020 veel tijd om te trainen en te oefenen. Als je in je eentje rijdt is het niet altijd gemakkelijk om erachter te komen hoe je je eigen tijden kan verbeteren. Daarom is het vaak slim om even te wachten tot er iemand voor je rijdt die andere lijnen pakt, zo kom je er snel achter waar je snelheid kunt winnen en verbeter je je eigen rondetijd in no-time! Eigenlijk is het een shortcut op heel veel tips die we hier vermelden: dan hoef je zelf het wiel niet opnieuw uit te vinden!

mxgp in de achtervolging © Rode Stier

3. Houd je achterwiel altijd op de grond

Dit is een belangrijke, zeker over ritmesecties: als je daar vlak overheen rijdt, zonder je gewicht te gebruiken (meestal je rechter joystick), verlies je heel veel tijd. Probeer op je achterwiel te balanceren terwijl je over de hobbels gaat, daar win je zo een paar seconden mee!

MXGP Herlings op achterwiel © Rode Stier

4. Momentum: weet wanneer je scrubt!

Scrubben over een heuvel kan veel tijdwinst opleveren, maar je moet ook goed in de gaten houden of je geen momentum verliest omdat je voor de volgende sprongen verkeerd uit komt. Hierdoor kun je meer tijd verliezen dan je wint door te scrubben, verken je opties dus goed in de trainingen voordat je gaat racen!

Herlings in actie © Rode Stier

5. Korter is niet altijd sneller

Vooral belangrijk als je vaker racegames speelt, maar niet gewend bent aan crossgames: de ideale lijn is niet altijd buiten-binnen-buiten, maar hangt er vooral vanaf wat er achter de bocht ligt. Soms is de kortste weg wel de snelste, maar loont het meer om snelheid te pakken aan de buitenkant van de bocht, die je nodig hebt om sneller over whoops te gaan of goed te landen bij je volgende sprong. Ook dit is weer een kwestie van uitproberen en checken.

Expert-tip: blijf oefenen, maak de perfecte afstelling en leer handmatig te schakelen

Zoals al meermaals gemeld en het is een beetje een open deur, maar: oefenen is de sleutel tot succes in deze game, zeker als je voor het eerst een MXGP-game speelt! Hoe meer tijd je erin steekt, des te beter je wordt! Voor de volgende tips moet je even wat meer tijd uittrekken, maar kunnen verreweg de meeste tijdswinst opleveren.

In MXGP 2020 heb je heel veel mogelijkheden om je motor af te stellen. Ga hier dan ook mee aan de slag! De makkelijkste verbeterslag valt te maken door de versnellingsbakratio’s aan te passen: kies je voor meer topsnelheid of meer acceleratie? Dit is per baan en per persoon een keuze die je steeds weer zal moeten maken.

MXGP2020 afstelling © Rode Stier