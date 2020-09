Zaterdag 26 september vindt de Dutch Qualifier plaats in Roosendaal. Er zijn nog een paar plekken over, dus schrijf je hier snel in! De volgende tips helpen je om fris aan de start te staan.

Ben jij er al klaar voor? © Irmo Keizer / Red Bull Content Pool

1. Nail die basis skills

Inkoppertje natuurlijk, want ook bij pumptrack is het belangrijk dat je de basis onder de knie hebt. We gaan er voor het gemak even vanuit dat je al kan fietsen.

● Bochten

Normaal gesproken ga je bochten ruimer nemen als je harder gaat. Dit gaat alleen ten koste van je tijd. Probeer dus een lijn te vinden waardoor je niet te snel de bocht ingaat en er net zo snel weer uitkomt. De rode lijnen op de pumptrack zijn een prima referentie voor de ideale lijn.

● Verlies geen snelheid in de bochten

Hierboven gaven we al aan waarom. Om je snelheid te houden hou je je gewicht een beetje naar achter en duw je met je voeten je bike de bocht door.

● Blijf in controle op de rollers

De rollers (kleine verhogingen in de baan die elkaar snel opvolgen) zijn super fun, maar kunnen er ook voor zorgen dat je de controle volledig verliest. Je zal echt niet de eerste zijn die hard de eerste roller oprijdt om vervolgens bij iedere daaropvolgende roller hoger van de grond te komen. Lijkt leuk, maar is niet efficiënt en je bent snel alle controle kwijt. Hou je lichaamsgewicht boven hetzelfde punt van je fiets en duw je benen naar beneden als je de roller afgaat om snelheid te houden.

● Blijf oefenen!

Skills, skills, skills... © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

2. Zorg goed voor je lichaam

Samen met bike is je lichaam de belangrijkste factor om lekker te kunnen racen. Zorg ervoor dat je motortje goed opgewarmd is. Een koud lichaam zal nooit optimaal presteren.

● Voorbereiding

Voorbereiding is alles. Op de wedstrijddag zal je in de ochtend opstaan met het gevoel van ‘vandaag kan ik alles aan’. Is dat niet het geval, dan waren je voorbereidingen helaas niet goed genoeg.

● Opwarmen

Bereid je lichaam voor op wat er gaat gebeuren. Dit om blessures te voorkomen en daarbij het maximale uit je lichaam te halen. Uiteraard begin je met rustig wat rondjes te rijden, maar vergeet ook niet om je gewrichten op te warmen met oefeningen die je juist niet op de fiets doet. Denk aan polsbewegingen, stretchen van de kuiten, etc.

● Drinken

Na de opwarming kan je nog een paar snelle sprintjes doen om de explosiviteit omhoog te krikken. Vergeet vooral niet om te drinken. Je lichaam schreeuwt om mineralen die je via een sport- of energiedrankje binnen krijgt.

Zorg dat je niet uitdroogt van al het sportgeweld! © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

3. Gun jezelf tijd om te herstellen

Een veelgemaakte fout is het fabeltje dat hoe meer je traint, des te beter je wordt. Gedeeltelijk klopt dat natuurlijk, anders zou trainen sowieso geen zin hebben, maar je lichaam heeft ook tijd nodig om te herstellen.

Tijdens een trainingssessie, maar ook tijdens een wedstrijd. Ga op zijn tijd eens lekker uittrappen en neem wat te eten. Al is het maar een kleinigheidje. Hersteldrankjes zorgen ervoor dat je lichaam alles aanvult wat het verbruikt heeft.

En een goede nachtrust is ‘key to success'! Zonder een goede portie slaap kan je lichaam gewoonweg niet herstellen. Ga dus op tijd je nestje in!

Relaxen is ook trainen! © Alessandro Simone / Red Bull Content Pool

4. Train je lichaam… zonder te fietsen!

Pumptrack wedstrijden zijn korte, explosieve wedstrijden. Je hebt hiervoor sterke spieren en een goed cardiovasculair systeem nodig. Uiteraard bereik je dat met het trainen van je skills, kilometers op de bike, goed eten, drinken en slapen, maar er is meer.

Krachttraining

Dit kan je prima doen in de sportschool of CrossFit-box, maar met een beetje creativiteit kan je al veel oefeningen thuis doen door gebruik te maken van je eigen lichaamsgewicht.

Ook BMX'er Twan van Gendt werkt met gewichten © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool

Maar hoe zit het nu met de 2020 wereldkampioenschappen?

Eigenlijk zouden de 2020 Red Bull UCI Pump Track World Championships op 9 oktober plaatsvinden in Leogang, Oostenrijk.

Helaas is deze gecanceld, maar… er is licht aan het einde van de tunnel.

Zo worden de 2020 en 2021 wedstrijden gecombineerd. Dus als je je dit jaar kwalificeert, mag je naar de wereldkampioenschappen in 2021. En mocht het zo zijn dat dat er iemand anders zich in 2021 kwalificeert, dan mogen jullie samen gaan. Hoe vet is dat!

Er zijn nog maar een paar plekken over, dus schrijf je snel in voor de kwalificaties in Roosendaal via deze website!

Ben jij de nieuwe qualifier voor 2020? © Jarno Schurgers/Red Bull Content Pool