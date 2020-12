Thuis beats tikken, recorden en mixen heeft iets speciaals. Je bent als producer en artiest in je eigen zone, en daar gebeuren vaak buitenaardse dingen die resulteren in miljoenen streams en heel veel love.

Deze lockdowntijd is perfect om aan de slag te gaan met je eigen studio. Alleen of samen met vrienden. Je hebt waarschijnlijk nog geen toegang tot een professionele studio, maar je wil wel aan je sound blijven werken, dan kan een eigen kleine stu heel goed helpen. En zo zijn bijna alle grootheden begonnen. Je hoeft niet gek te gaan als Dr. Dre; begin gewoon rustig en kijk wat bij je past. Om alles eruit te halen geven je wel vast deze essentiële tips mee.

1. Kies de juiste kamer

Meteen de juiste kamer kiezen bespaart je een hoop frustratie. Heb je thuis een ruimte met in een vreemde vorm? Top! In symmetrische kamers is het lastiger om een goede sound te krijgen. Hou ook rekening met lawaai van buiten, dat ga je horen in je opnames. Weg met airco’s en koelkasten dus (koelkast kan je ook uitzetten tijdens een sessie). Verder is een grote kamer handig en helpt het enorm om je kamer soundproof te maken met foam-panelen tegen de muren.

2. Zorg dat je bureau perfect is voor jou

Het perfecte studiobureau is essentieel. Ga voor eentje die in hoogte verstelbaar is en super robuust. Je studiomateriaal is zwaar dus ga voor een zware constructie met meerdere 19-inch racks voor al je hardware en een uitschuifbare tray voor je keyboard.

Voor een meer gebalanceerd geluid: zet je bureau in het midden van de muur, en kies de kortste muur. Vermijd de hoeken van de kamer en zorg dat de ruimte aan beide kanten gelijk is.

3. Hou luidsprekers uit de hoeken

Veel muziekmakers die net beginnen met een thuisstudio beseffen niet hoe belangrijk het is om staande golven te vermijden en de akoestiek te verbeteren. Een staande golf of standing wave heeft een golflengte die precies past tussen twee muren of de vloer en het plafond en daarom langer en harder doorklinkt dan andere frequenties. Dat maakt het geluid er niet mooier op. Plaats je luidsprekers nooit in de hoeken van je kamer, dat maakt het namelijk nog erger.

4. Investeer in twee closed-back koptelefoons

Headphones met een gesloten klankkast dempen geluid van buitenaf beter dan open-backed varianten (die wel weer goed zijn voor produceren). Op het moment dat je gaat recorden ben je wel echt beter af met eentje die niet ‘lekt’. Dat zorgt ervoor dat je geluid zo clean mogelijk klinkt. En dat gun je ook de vocalist in je stu. Dus zorg dat hij/zij er ook zo een heeft.

5. Koop een instapmodel keyboard

Je keyboard hoeft niet fancy te zijn. Het belangrijkste is dat je er makkelijk mee kan leren omgaan. Goede opties zijn bijvoorbeeld de Roland A-49 of Alesis V49. Een analoge synth is duurder, opties zijn Roland SYSTEM-8, Access Virus TI2 Keyboard en Clavia Nord Lead 4. Je hebt ook echt genoeg aan één MIDI-controller.

6. Investeer in de juiste mic