Een wielerwedstrijd tot een goed einde brengen, gaat over meer dan alleen maar een brandend gevoel in je benen hebben, of bloed smaken in je mond terwijl je alles uit de kast haalt om de finish te halen (of net niet). Ongeacht het niveau van de wedstrijden waar je aan deelneemt, je zal altijd moeten proberen om elke vorm van concentratieverlies te vermijden. Want het gevolg zal vrijwel altijd negatief zijn, dat kunnen we je alvast verzekeren.

Om er zeker van te zijn dat je niet van nabij kennismaakt met het asfalt of gelost wordt door het peloton omdat je een belangrijke ontsnapping gemist hebt, hebben we een handige lijst met tips samengesteld. Die kan je gebruiken om de pijn te verzachten en (nog belangrijker) om mentaal scherp en gefocust te blijven terwijl je je fysieke grenzen verlegt!

1. Focus op jezelf

Blijf rustig. Sommige mensen zullen alles proberen om een voorsprong te krijgen, zelfs aan de startlijn. Er zal geschreeuwd worden. Er zullen superioriteitscomplexen en ego’s in het spel zijn. Sommigen zullen zelfs proberen je te pesten of mentaal te ontwrichten, vooral als je nog een beginneling bent. Laat je niet uit evenwicht brengen, houd je aan je eigen plan en blijf je race-mantra voor jezelf opzeggen!

2. Drink en eet regelmatig

Zorg ervoor dat je regelmatig eet en drinkt. Te veel kan leiden tot een situatie zoals die van Tom Dumoulin tijdens de Giro (behalve dat je geen Grand Tour-overwinning zult behalen die je onhandige plaspauze halverwege de race kan camoufleren). Te weinig, en je zult de gevreesde man met de hamer tegenkomen, waardoor je eruitziet als een Bambi op twee wielen. En onthoud: een lage glycogeenspiegel leidt tot duizeligheid, wat erg slecht nieuws is bij hoge snelheid.

3. Zoek wat jouw placebo-effect is

Het klinkt misschien onnozel, maar probeer jezelf halverwege de race een mantra te geven - d.w.z. tegen jezelf zeggen dat je net een versnelling hoger geschakeld hebt, of dat de renner voor je moe is - dit kan je helpen om je geest terug “in the zone" te trekken wanneer je gedachten beginnen af te dwalen. Wielerwedstrijden zijn er in alle mogelijke vormen: van lang en langdradig tot kort, intens en boordevol incidenten. Je eigen placebo hebben kan je dan helpen om je mentale toestand te resetten als je wordt afgeleid, door verveling of een onverwachte ontsnapping.

4. Deel je energieboosts strategisch in aan het begin en einde van een koers

Het strategisch indelen van je brandstofboost kan de sleutel tot succes zijn. Drink voor de start een blikje Red Bull zodat je alert en gefocust blijft en de nodige energie hebt om het de hele wedstrijd lang vol te houden. Voeg daar naar het einde van de wedstrijd toe ook nog een gel aan toe, en je bent helemaal klaar voor de sprint!

5. Leg jezelf kleine, haalbare doelen op

Een koers opdelen in termen van afstand en doel helpt altijd om de wedstrijd verteerbaarder te maken. Richt jezelf op minidoelstellingen om jezelf scherp en gemotiveerd te houden, en zodra je er een bereikt heb, stel je jezelf een ander doel om op te focussen. De som van die kleinere doelstellingen helpt je altijd om je einddoel te bereiken.

6. Neem de mislukkingen uit eerdere wedstrijden niet mee terwijl je koerst

Het duizelingwekkende high-gevoel dat gepaard gaat met een intense strijd, kan gevolgd worden door diepe dalen, vooral als je niet tevreden bent met je resultaat. Maar de sleutel is om eventuele tegenslagen als brandstof te gebruiken wanneer je traint, en ook om je open te stellen en over je gevoelens van de dag te praten. Je kunt niet alles winnen, je zult dagen hebben dat je je niet goed voelt of geen zin hebt om te trainen. Het is volkomen normaal dat je eens een slechte dag hebt. Maar het is belangrijk om over je problemen te praten en over hoe je je voelt. Gebruik dat support team om je te ondersteunen als je het moeilijk hebt.

7. Zorg voor een goede opwarming en cooldown

“Door je niet voor te bereiden, bereid je je voor op een mislukking”, zo luidt het gezegde, maar een goede warming-up voor de wedstrijd is evenzeer een mentale als een fysieke noodzaak. Opwarmen in een routine die aan je eigen behoeften voldoet - voor zowel lichaam als geest - helpt je om een of andere vorm van controle over je omgeving te krijgen. Het brengt je geest op de juiste plek voor de taak die voor je ligt, en dat betekent dat je je beter kunt concentreren tijdens de race en dat je minder mentale energie verspilt door na te denken over wat-als-scenario’s tijdens de kritieke momenten van een wedstrijd.

8. Visualiseer je perfecte scenario

Een wielerwedstrijd zal niet altijd verlopen zoals je je had voorgesteld of wilde, zoals zoveel dingen in het leven. Door jouw ideale wedstrijdverloop te visualiseren, beperk je de mogelijke verwarring, twijfel en wanhoop die kunnen ontstaan in het heetst van de strijd. En nogmaals: het helpt ook om de focus en een scherpe geest te behouden.

9. Ken het parcours en je concurrenten

Nog een tip die onder de rubriek ‘voorbereiding’ valt, maar die een langdurig effect heeft tijdens het heetst van de strijd. Als je het parcours en de mensen tegen wie je het opneemt goed kent, dan zal je daar zeker voordeel uit halen in volle actie!

10. Vergeet niet dat je ook maar een mens bent

Blijf dit herhalen, ook tijdens de race. Je geest zal je misschien blijven vertellen dat je een Tony Martin-achtige tijdrit moet rijden om je rivalen alle hoop te ontnemen, maar aan het eind van de dag kan je lichaam ook maar doen wat het aankan. Vermoeidheid en uitputting leiden tot fouten. Hoewel het doel van het spel is om jezelf tot het uiterste te drijven, overschrijd je toch beter je eigen grenzen niet.