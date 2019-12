Check dan snel onderstaande tips zodat je lekker warm blijft deze winter.

Koud op de fiets? © Red Bull Content Pool

Yep, het is koud. We kunnen er niet meer omheen, de winter is gearriveerd. En met een ‘horror-winter’ op komst lijkt het allemaal nog veel erger te worden de komende tijd. Gelukkig is je bike al winter-proof , nu jij nog!

Met een dikke jas en handschoenen aan en een muts op ploeteren we tegen de elementen. En herken je dit: of je hebt het de hele weg nog steeds steenkoud, of het zweet gutst naar beneden. En dat allemaal omdat je niet de juiste kleding aan hebt.

Hoe het dan wel moet? Laagjes! Want met de juiste laagjes en accessoires kan jij zelf veel beter reguleren hoe warm of koud je het wil hebben.

1. De eerste laag, oftewel: het zweethemd

De eerste laag is een laag die zo strak mogelijk om je lichaam zit en dient ervoor om zweet snel door te voeren naar de andere lagen. Zo blijft je lichaam droog. In tegenstelling tot een katoenen shirt blijft het vocht minder in het shirt hangen waardoor je niet zo’n ‘koude klets’ krijgt als er koude wind op komt zetten.

2. De tweede laag, de isolatielaag

Je kan er voor kiezen om hier een wat dikker sportshirt aan te trekken, maar slimmer is om meerdere dunne lagen over elkaar heen te dragen. Voordeel: je hoeft niet persé je sportoutfit uit te breiden met speciale winterkleding. En als je meerdere dunne laagjes over elkaar aantrekt kan je deze makkelijk uittrekken als toch even het zonnetje doorkomt, of weer aantrekken als de wind feller wordt.

Tijdens Red Bull Trans-Siberian wordt er non-stop met laagjes gewerkt © Red Bull Content Pool

3. De buitenste laag, de beschermende laag

Denk hierbij aan een regen- of windjack die je beschermt tegen de elementen van buitenaf. Ook hier is het belangrijk dat je niet meteen de dikste winterjas aanschaft die er bestaat omdat je jezelf dan weer beperkt in het reguleren van je lichaamswarmte.

Een hardshell of softshell jas is de beste keuze, maar probeer er wel eentje te vinden die zowel licht als sterk is. En zo ademend mogelijk. Al zal je waarschijnlijk nooit een regenjas vinden die ook echt ademend is.

4. Handschoenen

Uiteraard mogen handschoenen niet ontbreken. Zodra je koude handen krijgt zal je lichaam snel volledig afkoelen.

Kies wel voor warme handschoenen, en het liefste winddicht. Als het een beetje meezit heb je minder last van regen dan van koude wind op je handen. Of je gaat gewoon voor twee paar handschoenen. ‘Better safe than sorry’

5. Sjaal en muts

Een dikke sjaal wordt nat, en nat betekent kou. En dat wil je dus net niet hebben. Maar gelukkig zijn er ook praktische sjaaltjes te koop die je ook nog eens voor meerdere doeleinden kan gebruiken. Buff is zo’n sjaal. Lekker compact om mee te nemen en mag dus eigenlijk niet ontbreken in je standaard uitrusting, zelfs in de zomer.

In een handomdraai maak je van de sjaal een muts, haarband of balaclava.

6. Overschoenen

Ga je komende winter #badass met speciale winterschoenen? Dat snappen we. Deze schoenen zijn gemaakt om regen en kou buiten te houden en kunnen tegen een stootje. Dit zijn vaak wel je perfecte maatje voor de winter, zeker omdat je voeten (na je handen) ook snel erg koud kunnen worden.

Wil je juist niet teveel geld uitgeven aan een extra paar schoenen, of vind je de winterschoenen er te lomp uitzien dan kan je ook denken aan overschoenen. Deze beschermen je fietsschoenen tegen kou en water, en ze zijn ook lekker warm. Door het vaak aan- en uittrekken hebben de overschoenen wel een minder lange levensduur.

Wat nog meer?

Uiteraard zijn er nog meer kledingstukken die je de winter door gaan helpen. Been- of armstukken kunnen een oplossing zijn mits het niet al té koud is. Alhoewel er tegenwoordig ook steeds meer water- en windafstotende modellen te vinden zijn.

Daarnaast helpt een goed paar sokken ook. Je kan bijvoorbeeld voor Merino wol kiezen. Deze gaan niet stinken en houden je voeten lekker warm. Of juist waterdichte sokken.