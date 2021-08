Herlings won pas één GP dit seizoen, maar dat hadden er al drie of vier moeten zijn. Hij won de derde GP en dat had volgens The Bullet het begin moeten zijn van een mooie reeks. Een gebroken schouderblad in de eerste manche van zijn thuiswedstrijd in Oss, die hij wel ‘gewoon’ won trouwens, gooide roet in het eten. ‘Normaal gesproken kan ik die wedstrijd winnen, maar dan start je niet meer. Daarna heb ik één wedstrijd gemist, maar in Lommel en Letland had ik ook gewoon moeten winnen.’