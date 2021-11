Het was een reis van twee jaar die hem over de hele wereld voerde, van de Golf van Arabië tot de Indische Oceaan, van de hoogste brug ter wereld tot de top van de duizelingwekkende kliffen van Avoriaz in de Franse Alpen - en waarbij hij werkte met enkele van de echte legenden van het BASE-jumpen.

Het was een reis van twee jaar die hem over de hele wereld voerde, van de Golf van Arabië tot de Indische Oceaan, van de hoogste brug ter wereld tot de top van de duizelingwekkende kliffen van Avoriaz in de Franse Alpen - en waarbij hij werkte met enkele van de echte legenden van het BASE-jumpen.

Het was een reis van twee jaar die hem over de hele wereld voerde, van de Golf van Arabië tot de Indische Oceaan, van de hoogste brug ter wereld tot de top van de duizelingwekkende kliffen van Avoriaz in de Franse Alpen - en waarbij hij werkte met enkele van de echte legenden van het BASE-jumpen.

, de legendarische Jetman en Soul Flyer, die een jaar later om het leven kwam tijdens een training. Het was een gek idee," zegt Pagès. "We wisten dat de bike-BASE jump al was gedaan, maar niemand had het gedaan terwijl hij trucs uitvoerde, dus dat was het uitgangspunt."

6 things you'll hear in the Decoding Athletes podcast … In the latest illuminating interview, French …

Get to know Tom Pagès

"Aan het begin van het project had ik ongeveer 200 skydives gedaan, maar Vince wilde dat ik er minstens 300 onder mijn riem had voordat ik zelfs maar BASE-jumpen kon proberen," vervolgt Pagès. "Dus vloog ik begin 2020 naar Dubai om me bij de Soul Flyers te voegen op hun Jetman-trainingskamp. Op die manier kon ik de sprongen doen met Vince aan mijn zijde om me te coachen.

"Aan het begin van het project had ik ongeveer 200 skydives gedaan, maar Vince wilde dat ik er minstens 300 onder mijn riem had voordat ik zelfs maar BASE-jumpen kon proberen," vervolgt Pagès. "Dus vloog ik begin 2020 naar Dubai om me bij de Soul Flyers te voegen op hun Jetman-trainingskamp. Op die manier kon ik de sprongen doen met Vince aan mijn zijde om me te coachen.

"Aan het begin van het project had ik ongeveer 200 skydives gedaan, maar Vince wilde dat ik er minstens 300 onder mijn riem had voordat ik zelfs maar BASE-jumpen kon proberen," vervolgt Pagès. "Dus vloog ik begin 2020 naar Dubai om me bij de Soul Flyers te voegen op hun Jetman-trainingskamp. Op die manier kon ik de sprongen doen met Vince aan mijn zijde om me te coachen.

te ontmoeten. Hij is een van de oprichters van de Soul Flyers. In feite was hij degene die Vince en

"Voor BASE Jumpen is een brug de perfecte plek, omdat er geen muren of rotswanden zijn om tegenaan te botsen, wat waarschijnlijker is, vooral als je een grote draai maakt bij het openen van de parachute. Ik heb ook geleerd om mijn eigen parachute op te vouwen, zodat ik zo onafhankelijk mogelijk kon trainen. Het idee was om de discipline onder de knie te krijgen, omdat ik wist dat ik geen proefsprong kon maken met de motor.

"Voor BASE Jumpen is een brug de perfecte plek, omdat er geen muren of rotswanden zijn om tegenaan te botsen, wat waarschijnlijker is, vooral als je een grote draai maakt bij het openen van de parachute. Ik heb ook geleerd om mijn eigen parachute op te vouwen, zodat ik zo onafhankelijk mogelijk kon trainen. Het idee was om de discipline onder de knie te krijgen, omdat ik wist dat ik geen proefsprong kon maken met de motor.

"Voor BASE Jumpen is een brug de perfecte plek, omdat er geen muren of rotswanden zijn om tegenaan te botsen, wat waarschijnlijker is, vooral als je een grote draai maakt bij het openen van de parachute. Ik heb ook geleerd om mijn eigen parachute op te vouwen, zodat ik zo onafhankelijk mogelijk kon trainen. Het idee was om de discipline onder de knie te krijgen, omdat ik wist dat ik geen proefsprong kon maken met de motor.

Tom Pagès poses at the foot of a seven-metre ramp high on a cliff face

Shooting star: Tom Pagès flies across the sky during Flight Mode

Free flight: Tom Pagès in Flight Mode over the French Alps

- Aurélien Chatard - die een van de pioniers van BASE-jumpen in Frankrijk is. Hij springt de hele tijd met Fred, die ook aanwezig was om mijn algemene opleiding te begeleiden. Ze namen me mee door de volgende stappen van mijn leerproces toen ik ging BASE-jumpen vanaf de overspanningen van de hoogste brug ter wereld, het Viaduct van Millau in Zuid-Frankrijk.

"Dat was alleen de basis. Ik was er nog niet klaar voor. Ik moest mijn vaardigheden opbouwen door van zoveel mogelijk verschillende plekken te springen, want op dat moment wist ik niet precies waar ik de laatste sprong zou maken of waar ik zou landen.

"Dat was alleen de basis. Ik was er nog niet klaar voor. Ik moest mijn vaardigheden opbouwen door van zoveel mogelijk verschillende plekken te springen, want op dat moment wist ik niet precies waar ik de laatste sprong zou maken of waar ik zou landen.

"Dat was alleen de basis. Ik was er nog niet klaar voor. Ik moest mijn vaardigheden opbouwen door van zoveel mogelijk verschillende plekken te springen, want op dat moment wist ik niet precies waar ik de laatste sprong zou maken of waar ik zou landen.

"In tegenstelling tot skydiven, waarbij je landt op grote, vlakke velden, is BASE-jumpen ingewikkeld omdat je vaak moet landen op lastige plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Ik moest dus in zo veel mogelijk situaties in een korte tijd trainen - en dat heb ik gedaan!

"In tegenstelling tot skydiven, waarbij je landt op grote, vlakke velden, is BASE-jumpen ingewikkeld omdat je vaak moet landen op lastige plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Ik moest dus in zo veel mogelijk situaties in een korte tijd trainen - en dat heb ik gedaan!

"In tegenstelling tot skydiven, waarbij je landt op grote, vlakke velden, is BASE-jumpen ingewikkeld omdat je vaak moet landen op lastige plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn. Ik moest dus in zo veel mogelijk situaties in een korte tijd trainen - en dat heb ik gedaan!

"De sprong zou altijd in Frankrijk plaatsvinden en de shortlist bestond uit slechts twee locaties: Millau en Avoriaz. We kozen voor de tweede, niet alleen omdat het een spectaculair mooie plek is, maar ik hoorde ook dat het een iconische locatie was nadat stuntman Alain Prieur er in de jaren '80 had gesprongen. Het team daar verwelkomde ons hartelijk en gaf ons carte blanche om de truc uit te voeren.

"De sprong zou altijd in Frankrijk plaatsvinden en de shortlist bestond uit slechts twee locaties: Millau en Avoriaz. We kozen voor de tweede, niet alleen omdat het een spectaculair mooie plek is, maar ik hoorde ook dat het een iconische locatie was nadat stuntman Alain Prieur er in de jaren '80 had gesprongen. Het team daar verwelkomde ons hartelijk en gaf ons carte blanche om de truc uit te voeren.

"De sprong zou altijd in Frankrijk plaatsvinden en de shortlist bestond uit slechts twee locaties: Millau en Avoriaz. We kozen voor de tweede, niet alleen omdat het een spectaculair mooie plek is, maar ik hoorde ook dat het een iconische locatie was nadat stuntman Alain Prieur er in de jaren '80 had gesprongen. Het team daar verwelkomde ons hartelijk en gaf ons carte blanche om de truc uit te voeren.

"Er waren nog een paar obstakels in de weg. Ten eerste hadden we maar 130 meter klif voor de afdaling, en geen 150 meter zoals we oorspronkelijk hadden gepland, en de landing zou heel technisch worden. We hadden ook een enorme schans nodig: die moest heel hoog zijn, zodat ik meer tijd en veiligheid in de lucht zou hebben. Gewoonlijk werken we met hellingen van drie meter hoog, maar hier hadden we een helling van zeven meter nodig, dus er was heel wat logistiek te regelen als we die wilden meenemen.

"Er waren nog een paar obstakels in de weg. Ten eerste hadden we maar 130 meter klif voor de afdaling, en geen 150 meter zoals we oorspronkelijk hadden gepland, en de landing zou heel technisch worden. We hadden ook een enorme schans nodig: die moest heel hoog zijn, zodat ik meer tijd en veiligheid in de lucht zou hebben. Gewoonlijk werken we met hellingen van drie meter hoog, maar hier hadden we een helling van zeven meter nodig, dus er was heel wat logistiek te regelen als we die wilden meenemen.

"Er waren nog een paar obstakels in de weg. Ten eerste hadden we maar 130 meter klif voor de afdaling, en geen 150 meter zoals we oorspronkelijk hadden gepland, en de landing zou heel technisch worden. We hadden ook een enorme schans nodig: die moest heel hoog zijn, zodat ik meer tijd en veiligheid in de lucht zou hebben. Gewoonlijk werken we met hellingen van drie meter hoog, maar hier hadden we een helling van zeven meter nodig, dus er was heel wat logistiek te regelen als we die wilden meenemen.

"Hoewel ik een goed idee had van hoe de motor zou sturen, ben ik niet gewend om zo snel op zo'n grote, hoge schans te rijden. Met slechts één shot was er geen ruimte voor fouten en als je het niet goed doet, is het gedoemd te mislukken.

"Hoewel ik een goed idee had van hoe de motor zou sturen, ben ik niet gewend om zo snel op zo'n grote, hoge schans te rijden. Met slechts één shot was er geen ruimte voor fouten en als je het niet goed doet, is het gedoemd te mislukken.

"Hoewel ik een goed idee had van hoe de motor zou sturen, ben ik niet gewend om zo snel op zo'n grote, hoge schans te rijden. Met slechts één shot was er geen ruimte voor fouten en als je het niet goed doet, is het gedoemd te mislukken.