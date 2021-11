Cairoli is meer dan een motocrosser en niet alleen in Italië. Het is een compleet boegbeeld voor de sport. Iemand die niet alleen weet wat winnen is, maar ook hoe je die status kunt inzetten voor de groei van de sport. Voor de media is de Siciliaan bijvoorbeeld altijd goedgemutst en je zult niet snel iemand in de paddock vinden die iets negatiefs over hem te zeggen heeft. Daarnaast heeft hij ook zijn eigen kledingmerk RACR waarmee hij, samen met zijn (Nederlandse) echtgenote, behoorlijk aan de weg timmert!