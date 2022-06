De 4e stop van de Red Bull Cliff Diving World Series in 2021 was in Downpatrick Head in Ierland. Dit weekend is in de geschiedenis van het cliff diving gegaan. Dit doordat er een recordaantal van 23 tienen werden gegeven op verschillende dives, er voor het eerst in de geschiedenis twee perfecte duiken tijdens één stop zijn waargenomen en doordat

de eerste duiker ooit werd die tijdens de eerste ronde een handstandduik direct vanaf de rotsen maakte. Check alle zieke actie hier beneden.