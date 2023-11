Deze toptrainers komen uit de Red Bull-school

01 Roger Schmidt

Met Red Bull Salzburg vergaarde Roger Schmidt in het seizoen 2013/14 bekendheid in Nederland. Onder leiding van Schmidt speelden de Oostenrijkers Ajax helemaal zoek. Via Bayer Leverkusen en Beijing Guoan zou de Duitser als trainer terugkeren in Nederland, waar hij PSV onder meer de KNVB-Beker bezorgde. Inmiddels is Schmidt bezig aan zijn tweede seizoen bij Benfica. Met de Portugese topclub legde hij tijdens zijn debuutseizoen meteen beslag op het landskampioenschap.

02 Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann is pas 36 jaar oud, maar beschikt over een indrukwekkend cv. De bondscoach van Duitsland begon zijn carrière op 28-jarige leeftijd bij 1899 Hoffenheim. Daarmee is Nagelsmann nog altijd de jongste hoofdtrainer in de geschiedenis van de Bundesliga. RB Leipzig zag zijn talent en haalde Nagelsmann in 2019 naar de Red Bull Arena. De trainer leidde Leipzig naar de halve finale van de Champions League en vertrok later naar Bayern München. Tijdens het EK 2024 in eigen land is Nagelsmann bondscoach van Duitsland.

Nagelsmann kwam via RB Leipzig en Bayern München bij de Duitse bond © Thomas Eisenhuth / Motivio / Red Bull Content Pool

03 Thomas Letsch

De derde Duitser in dit rijtje is ook een bekende naam in Nederland. Thomas Letsch maakte in 2012 zijn entree in de jeugdopleiding van Red Bull Salzburg, waar hij een jaar later Roger Schmidt ging assisteren bij het eerste elftal. Samen leidden ze Salzburg naar de Oostenrijkse landstitel. Later verkaste Letsch naar de Eredivisie. Bij Vitesse dwong de Duitser zijn eerste contract bij een Bundesliga-club af. Letsch slaagde er vorig seizoen op spectaculaire wijze in om VfL Bochum te behoeden voor degradatie.

04 Marco Rose

In 2013 kreeg Marco Rose de Onder-16 van Red Bull Salzburg onder zijn hoede. Via de hogere jeugdelftallen kwam Rose bij het eerste elftal terecht. Een gouden zet, want de Duitser leidde Salzburg naar twee landstitels op rij. In de Bundesliga stond Rose aan het roer van Borussia Mönchengladbach en Borussia Dortmund, voor hij terugkeerde bij Red Bull. Vorig seizoen bezorgde Rose RB Leipzig, de club uit zijn geboortestad, de DFB Pokal. Wat staat er dit seizoen te gebeuren bij Leipzig?

Marco Rose staat inmiddels aan het roer bij RB Leipzig © ServusTV / Red Bull Content Pool

05 Ralph Hasenhüttl

Ralph Hasenhüttl geniet van een sabbatical, maar hoort absoluut in dit rijtje thuis. Toen RB Leipzig in 2016 debuteerde in de Bundesliga, was Hasenhüttl de trainer. De promovendus verraste vriend en vijand door meteen bovenin mee te draaien. Hasenhüttl verdiende in Leipzig een transfer naar de Premier League, waar hij ook met Southampton wist te verrassen. In het moeilijke laatste jaar - The Saints zouden degraderen - vertrok de Oostenrijker voortijdig. Inmiddels geniet Hasenhüttl van een rustpauze. Wij zijn benieuwd wat zijn volgende klus wordt!