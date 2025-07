Flo Lipowitz: De ex-biatleet om in de gaten te houden in de Tour de France

Florian Lipowitz staat op het punt om zijn allereerste Tour de France te rijden voor Red Bull - BORA - hansgrohe - en de 24-jarige wordt nu al een van de meest opwindende nieuwe talenten in de wedstrijd genoemd. Buiten de fiets is hij rustig en bescheiden. Op de fiets beklimt hij bergen zo gemakkelijk dat het lijkt alsof hij een ontspannen ritje maakt. Zelfs wielrenster Primož Roglič zegt dat hij het er moeiteloos laat uitzien.

De hype rond de voormalige biatleet neemt toe. Niet alleen fans zeggen het. De Duitse wielerexpert en oud-prof Rick Zabel, die tussen 2017 en 2022 de Tour de France reed met Team Katusha-Alpecin en Israël Start-Up Nation, vertelde Red Bull:

Florian Lipowitz in de nieuwe Tour de France-kit © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

"Natuurlijk ben ik superblij dat we met Lipo iemand hebben die in de top 5 kan eindigen en misschien zelfs van het podium kan dromen."

Als het komt van iemand die weet wat er nodig is om de Tour te rijden, is dat heel wat. Hier is waarom een top 5-klassering niet buiten bereik ligt voor Red Bull - BORA - hansgrohe's Tour-debutant.

Viervoudig Tour de France-renner Rick Zabel © Fellusch / Red Bull Content Pool Florian Lippowith kan dromen van het podium in de Tour Rick Zabel, Duits wielerexpert en voormalig Tourrenner

1. Van de Vuelta naar een sterk lenteseizoen

Lipowitz trok voor het eerst ieders aandacht toen hij zevende werd in de Vuelta a España van 2024, een van de grootste en zwaarste wedstrijden van het wielrennen. Het volgende voorjaar bewees hij dat het geen toeval was. Hij werd tweede in Parijs-Nice, een belangrijke wedstrijd aan het begin van het seizoen, en kwam heel dicht bij het podium in de uitdagende Ronde van het Baskenland. Hij miste de derde plaats met slechts acht seconden, minder dan een knipoog in een wedstrijd die meerdere dagen duurde.

Bovendien schitterde hij in het Critérium du Dauphiné, een andere grote wedstrijd die door veel toprenners wordt gebruikt als voorbereiding op de Tour de France. Daar was hij de beste jonge renner en eindigde hij in de top drie van het algemeen klassement.

Al deze consistente prestaties laten zien dat Lipowitz in topvorm is op precies het juiste moment, vlak voor de grootste wedstrijd van het jaar.

2. Lipowitz als het geheime wapen van Red Bull - BORA - hansgrohe

Er werd veel gesproken over wie Red Bull - BORA - hansgrohe zou leiden in de Tour de France. De ploeg koos Primož Roglič, vijfvoudig Grand Tour-winnaar, als kapitein . Hij wordt ondersteund door ploegmaat Aleksandr Vlasov. Florian Lipowitz heeft een speciale "joker" rol - met minder druk, maar de vrijheid om een grote impact te maken door gedurfde ontsnappingen, vooral in de tweede week.

Florian Lipowitz zij aan zij met ploegleider Primož Roglič © Maximilian Fries / Red Bull Content Pool

Rolf Aldag, Sporting Director van Red Bull - BORA - hansgrohe, legt uit: "Flo zal naast Primož Roglič rijden. Zijn rol zal in de loop van de Tour de France duidelijk worden."

Flo's rol zal in de loop van de Tour duidelijk worden Rolf Aldag (ploegleider Red Bull - BORA - hansgrohe)

3. Speciale voorbereiding voor Lipowitz

Iedereen die het parcours van de Tour de France van 2025 heeft bekeken, weet dat het in het voordeel is van renners die alles goed kunnen. Grote namen als Tadej Pogačar en Remco Evenepoel zullen waarschijnlijk een streepje voor hebben, vooral met bijna 44 kilometer tijdritten over twee etappes met heuvelachtig terrein. Hoe zit het met Lipowitz? Dat valt nog te bezien.

Voor de Tour richtte Lipowitz zich op het verbeteren van zijn tijdritvaardigheden. Hij was de eerste topprof die trainde in de Catesby Tunnel, een plek die ontworpen is om renners te helpen hun aerodynamica te verbeteren. Het resultaat? Hij haalde een gemiddelde van 47,9 km/u in een lange tijdrit in het Critérium du Dauphiné, waaruit blijkt dat zijn harde werk vruchten afwerpt.

4. Lipowitz kent enkele van de moeilijkste beklimmingen in de Tour

Een les die veel renners die de Tour de France voor het eerst rijden op de harde manier leren: rijden in andere grote rondes zoals de Giro d'Italia of de Vuelta, zelfs als ze in de top 10 eindigen, vervangt de ervaring van het rijden van de zwaarste wedstrijd ter wereld niet.

Florian Lipowitz rust uit na een etappe in de Vuelta 2024 © Kristof Ramon / Red Bull Content Pool

Wat is er dan zo speciaal aan Lipowitz? Hij is al bekend met een aantal van de zwaarste beklimmingen en het moeilijkste terrein van de Tour.

De steile bergpassen zoals Col de la Madeleine en Croix de Fer doken dit jaar bijvoorbeeld op in het Critérium du Dauphiné, net zoals ze in de Tour zullen verschijnen, vooral tijdens een belangrijke bergetappe van Vif naar Col de la Loze.

Wielerfans noemen de Dauphiné vaak een "mini Tour de France" vanwege de zwaarte, vooral de laatste drie etappes met bijna 10.800 klimmeters. Dat maakt het een perfecte opwarmer voor de brute bergen van de Pyreneeën waar de renners tussen etappe 12 en 14 van de Tour mee te maken krijgen.