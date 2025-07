Een beginnersgids voor de Tour de France

Domestique: Knecht. Een renner wiens rol het is om andere renners van hun team te ondersteunen, hun taken variëren van het halen en dragen van extra voedsel en water, het blokkeren van de wind vooraan om een andere renner te beschermen, het achtervolgen van renners van rivaliserende teams die een bedreiging vormen voor de positie van hun kopman, en zelfs het opgeven van hun eigen fiets in het geval van een mechanisch defect.