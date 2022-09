7 handoefeningen voor gamers

Als je ooit midden in je game moest stoppen om je handen en polsen te buigen vanwege kramp, zou je waarschijnlijk kunnen profiteren van een paar handoefeningen in je gaming routine. Hoewel je met gamen zelden de spieren traint waar gewichtheffers in de sportschool zo geobsedeerd door zijn, zet het wel veel druk op je hand- en polsspieren, wat na verloop van tijd kan leiden tot pijn en kramp. Maar maak je geen zorgen.

7 handoefeningen die je moet doen als je een gamer bent

Hoewel we je nooit zouden vragen om je in het zweet te werken, geloven we wel in het belang van een paar handoefeningen om ervoor te zorgen dat je game sterk blijft, hoeveel uren je ook doorbrengt met het bevechten van vrienden en vijanden. Met deze paar handoefeningen kun je voorkomen dat je halverwege de game moet stoppen met een kloppende pols of gevoelloze vingers. Bovendien weten we zeker dat je gamevrienden het zullen waarderen dat ze niet hoeven te wachten tot hun vriend zijn vingers heeft gestrekt voordat ze verder kunnen met hun spel.

Hier zijn zeven handoefeningen waarmee je absoluut moet beginnen als je de pijn in je vingers en polsen voorgoed vaarwel wilt zeggen:

1. Gebedspositie Stretch

Deze specifieke stretch helpt je polsen en onderarmen los te maken. Om deze stretch te doen, leg je eerst je vingers en handpalmen tegen elkaar met je vingers naar boven gericht en je ellebogen naar buiten, alsof je aan het bidden bent. Houd deze positie 30 seconden of langer aan. Om de intensiteit te verhogen, laat je je handen langzaam zakken terwijl je ze bij elkaar houdt.

2. Omgekeerde gebedspositie Stretch

Blijf in dezelfde houding als bij de gebedspositie, maar druk nu de ruggen van je handen tegen elkaar met je vingers naar beneden. Houd deze stretch 30 of meer seconden vast. Om de intensiteit te verhogen, breng je je handen langzaam omhoog terwijl je ze tegen elkaar houdt en je ellebogen naar buiten wijst.

3. Supine Flexors Stretch

Voor deze stretch voer je de stretch op elke hand afzonderlijk uit. Begin met je linkerkant en houd je elleboog gestrekt en je handpalm naar boven gericht. Trek met je andere hand zachtjes aan de onderste helft van je vingers, zodat je je pols naar beneden trekt. Het voelt enigszins ongemakkelijk, maar je mag geen pijn voelen. Als je wel pijn voelt, trek dan iets minder hard aan je pols. Houd deze strekking 30 seconden vast en herhaal dit met de andere hand.

4. Geproneerde strekoefeningen

Voor deze stretch gebruik je dezelfde houding als voor de stretch van de supine stretch, behalve dat je hand naar beneden gericht is in plaats van naar boven. Gebruik je andere hand om zachtjes aan de buitenkant van je vingers naar beneden te trekken, zodat je pols langzaam zakt en je de rek voelt in het bovenste deel van je onderarm. Houd deze stretch 30 seconden vast, en herhaal aan de andere kant.

5. Gewrichtsafwijking Stretches

Deze stretch helpt al je vingers en duimen los te maken. Om te beginnen ontspan je je hand en richt je je handpalm naar je borst. Pak met je andere hand het topje van je duim en trek er lichtjes aan zodat je je duim naar buiten strekt. Houd dit 10 seconden vast en herhaal dit met je andere duim en vingers van beide handen.

Je kunt ook een oefening voor doen voor je polsen. Ontspan hiervoor je hand voor je lichaam met je handpalm naar je toe. Met je andere hand pak je voorzichtig de hand die naar je toe is gericht bij je polsgewricht en trek je naar buiten. Trek langzaam totdat je een licht ongemak voelt. Houd deze rek enkele seconden vast en herhaal dit met de andere hand.

6. Polsgewricht cirkels

Strek voor deze stretch beide handen uit en draai je polsen zachtjes in een cirkel. Draai 10 tot 15 cirkels met de klok mee en 10 tot 15 cirkels tegen de klok in.

7. Duimstrekker Stretch

Neem je duim in de palm van je hand en sluit je vingers erover. Buig je pols langzaam naar de buitenkant van je hand (waar je pink zit). Je moet deze rek voelen in je duim en langs de onderarm in de buurt van je duim. Houd deze strekking 30 seconden vast, en herhaal dit met de andere hand.

Je gebruikt je vingers en handen de hele dag door bij talloze activiteiten. Van sms'en tot typen, autorijden en eten, je vingers en polsen zijn essentieel voor je algehele levenskwaliteit. Door ze goed te verzorgen - vooral als je uren of dagen in de game-modus zit - kun je aandoeningen als peesontsteking en carpaal tunnel syndroom voorkomen. Doe regelmatig deze oefeningen voor pijnvrije vingers en polsen. Game on!