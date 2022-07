De ingooi wordt vervangen door een intrap of indribbel. Voorwaarde is dat de bal eerst stil moet liggen op de lijn. De speler krijgt 5 seconden om deze intrap of indribbel te nemen.

