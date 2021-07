Riders Republic dropt je samen met honderden andere spelers in een uitgestrekte spelwereld waar je met ski’s, snowboards, bikes en wingsuits doorheen kan razen. Puur om snelheid te halen, gewoon wat te chillen of spectaculaire tricks neer te zetten. En voor wie het competitiebeest in zichzelf naar boven wil halen, zijn er naast massa-races ook Red Bull Joyride en Red Bull Rampage - twee wedstrijden in de game die gebaseerd zijn op de legendarische real life events.

Ontwikkelaar Ubisoft heeft onlangs aangekondigd dat de game op 2 september officieel verschijnt. Nog even wachten dus... Maar wij vertellen je hieronder alvast wat je kan verwachten!

De disciplines

Ski’s, snowboards, mountainbikes, wingsuits én raketgedreven wingsuits. Dat zijn de vijf items die je de berg af helpen en de vier extreme disciplines waar je in Riders Republic uit kan kiezen. En da's een slimme zet van de makers, want de kans dat het spel je ligt, is zo veel groter dan wanneer ze alles op één sport hadden gegooid.

In de massale races met meer dan 50 deelnemers begin je meestal ergens bovenaan een berg in de sneeuw om dan kilometers lager te eindigen. En onderweg kan je schakelen van snowboard naar fiets, naar ski's en wingsuit.

Combineren of kiezen?

Wil je gewoon je ding doen in je vertrouwde sport, de andere disciplines liever helemaal negeren en toch een volwaardige gamebeleving hebben? Dan is Riders Republic zeker iets voor jou! Al hopen we natuurlijk wel dat dat je de andere sporten op z’n minst ook eens probeert. De drempel van de ene naar de andere sport is zo laag mogelijk gemaakt, maar een voorkeur zullen we waarschijnlijk altijd wel hebben.

Riders Republic © Ubisoft

Één wereld, zeven locaties

De spelwereld van Riders Republic bestaat uit zeven nationale parken uit de VS die naadloos aan elkaar genaaid zijn: Mammoth, Yosemite, Grand Teton, Bryce Canyon, Zion, Sequoia en Canyonlands. Wie die al bezocht heeft, zal zeker en vast wat elementen herkennen, hoewel de makers zich hier en daar toch wat artistieke - of liever geografische - vrijheid gepermitteerd hebben.

Een groot deel van de spelwereld is vrij verticaal en bedekt met een dikke laag sneeuw. Om van de ene naar de andere afgelegen plek te gaan, kan je een beroep doen op sneeuwscooters en paramotors.

Red Bull mag niet ontbreken

Op zoek naar competitie? Doe dan mee aan de massa-races, Trick Battles of een van de speciale events die gebaseerd zijn op real life sportcompetities zoals Red Bull Joyride en Red Bull Rampage op Mammoth Mountain. Doet je virtuele zelf het beter dan een Brandon Semenuk of Brett Rheeder? De trailer is alleszins geloofwaardig genoeg om je kippenvel en ademstokkende adrenaline te garanderen!

Een sociaal gebeuren

Hoewel je Riders Republic perfect solo kan spelen, is het in de eerste plaats een sociale game. Je deelt de speelwereld met vijftig of meer andere spelers waarmee je samen kan riden, zowel recreatief als competitief. Snowboarders zullen dus op sommige plaatsen mountainbikers tegenkomen, terwijl er boven hen wingsuits rondvliegen.

Asocialen zijn ook welkom

Geen zin om sociaal te doen met andere riders in de speelwereld? Geen probleem! Ook solospelers kunnen uitdagingen aangaan om zo door een progressiesysteem te geraken en nieuwe gear vrij te spelen.

Riders Ridge: de hub van de game

We zagen voor het eerst de hub van de game: Riders Ridge. Daar kan je met je vrienden afspreken en je verdiende credits inruilen voor crazy outfits en nieuwe gear. Spelers die aan hun carrière werken, kunnen er ook nieuwe uitdagingen uitchecken en contracten met sponsors sluiten.

Chill én hardcore

In de Tricks Academy kan je jouw moves bijschaven of in een van de Tricks Battle Arenas springen. Dat zijn competitieve 6 vs 6 modes waarin jouw team zoveel mogelijk van de schansen, rails en halfpipes naar de eigen teamkleur moet rijden, grinden of tricken. Je opties zijn hier net zo uitgebreid als de speelwereld op zich. Wie gewoon op z'n eentje een route wil zoeken of de wildernis wil verkennen op een plank of tweewieler, kan dat gewoon doen. En ook dan verdien je nog punten waarmee je nieuw spul kan ontgrendelen!

Uitdagingen voor elk niveau

Riders Republic richt zich op spelers van elk niveau. Zo kunnen casual gamers vrij snel spectaculaire tricks en stunts uit hun personage puren, bijvoorbeeld dankzij de optie om een bijna gegarandeerd geslaagde landing te maken. Om écht de perfecte landing te halen, kan de meer ervaren speler dan weer kiezen voor een manuele besturing. Iets moeilijker, maar des te cooler!

Riders Republic © Ubisoft

Perfecte balans tussen realistisch en over the top

Een belangrijke evenwichtsoefening voor de makers van de game was die tussen een geloofwaardige beleving en het totaal losgeslagen spektakel. Het is uiteindelijk een mix geworden waarbij je als casual speler een skiër of biker van wereldniveau wordt. Dat betekent dus dat je - we citeren - “in een game als Riders Republic wild and crazy stuff" kan doen. Geen droge simulatie zoals Amped destijds dus, maar evenmin een totaal van de pot gerukte game zoals SSX Tricky.

Wel Riders Republic, niet Steep 2

De studio die Riders Republic maakt, deed een paar jaar terug al iets gelijkaardigs met snowboards en wingsuits in Steep. Maar “de games verschillen op zodanig veel vlakken dat de fans van Steep zich bedrogen zouden voelen als we Riders Republic als een opvolger zouden aankondigen." Een voorbeeld van zo'n verschil is dat, in tegenstelling tot Steep, de wereld in Riders Republic voor de helft plat is. En dat kan je natuurlijk moeilijk van ‘steep’ (steil dus) spreken...

Riders Republic © Ubisoft

Riders Republic verschijnt op 2 september 2021 voor pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S en Stadia.