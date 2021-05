5 van de beste wereldbekerwedstrijden ooit in Albstadt

Wanneer de Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup op 7 mei naar Duitsland in Albstadt trekt voor de jaarlijkse krachtmeting, zijn twee dingen zeker: de fans staat een spannende race te wachten en de winnaar is niet altijd de favoriet.

Van mechanische problemen tot extreme weersomstandigheden, breakout prestaties tot massale crashes: Albstadt zorgt altijd voor meeslepende actie. Het technische parcours slingert zich op en neer langs steile hellingen en gooit de rijders een overvloed aan drops, rotsen en bochten voor de voeten. En als het regent, giet het - de elite race voor mannen van 2019 is daar een goed voorbeeld van.

Sinds de eerste plaats op de UCI-wereldbekerkalender in 2013 heeft Albstadt enkele van de meest intense vroege seizoensraces ooit gekend. Dit zijn de 5 mooiste wereldbekerwedstrijden van Albstadt.

1. Dan McConnell stijgt naar de top, 2013

Highlights of the cross-country at Albstadt

De allereerste crosscountry-wereldbeker in Albstadt strafte de rijders af met zware omstandigheden en een nog moeilijker parcours. Verschillende toprenners hadden last van mechanische mankementen en de smerige modder. Als eerste over de eindstreep kwam de Australiër Dan McConnell.

De prestatie van McConnell was werkelijk voortreffelijk - hij had slechts één keer eerder een top 20-score behaald, maar nu, na zich een weg door het veld te hebben gebaand, bevond hij zich in de laatste ronde aan de kop van het peloton. Albstadt 2013 werd met gemak de rit van zijn leven. Bekijk de mannenrace vanaf 15m 04s in de 26 minuten in de video hierboven.

2. Absalon's recordbrekende overwinning, 2015

UCI Extended Highlights from Albstadt 2015

De zeer succesvolle carrière van Julien Absalon kende recordaantallen overwinningen en titels, en omvatte nationale, Europese, Wereldkampioenschappen en Olympische gouden medailles.

Het Franse fenomeen stond meer dan tien jaar na zijn eerste wereldbekerzege nog steeds aan de top van de crosscountryracerij toen hij in 2015 in Albstadt zijn tweede overwinning op rij behaalde en - nog indrukwekkender - de mijlpaal van 30 wereldbekeroverwinningen bereikte (bekijk de wedstrijd vanaf 16m 14s in de video hierboven). Zijn totaal van 33 overwinningen in zijn carrière is nog steeds het all-time record.

3. Belomoina komt op dreef, 2017

Best of women's XCO at Albstadt

Het grote publiek van Albstadt werd in 2017 getrakteerd op een spannende race, waarbij de grootste namen in de sport in droge en stoffige omstandigheden streden om de overwinning.

De leidende elitevrouwen gingen tot het uiterste en voerden het tempo op naarmate de ronden vorderden. Maar het was Yana Belomoina die uiteindelijk de concurrentie verraste door in de laatste ronde de leiding te nemen en uiteindelijk haar eerste wereldbekerzege te bevestigen. Haar overwinning was een primeur voor een Oekraïense en was de eerste stap op weg naar het winnen van de 2017-serie titel.

4. Drie op een rij voor Schurter, 2018

Men's race highlights from Albstadt

Nino Schurter heeft alles gewonnen wat er te winnen valt in het crosscountry mountainbiken. Maar tot 2016 moest hij in Albstadt genoegen nemen met de tweede plaats (zowel in 2014 als in 2015).

Maar toen de Zwitser in 2016 eindelijk Julien Absalon in een sprint aftroefde, was hij niet meer te stoppen - het Duitse parcours leek gebouwd voor hem. Zijn dominantie in Albstadt en zijn hattrick van overwinningen is iets wat maar weinig renners hebben bereikt, en zijn overwinningen in 2017 en 2018 droegen bij aan zijn algemene serietitels. Zijn meest grandioze overwinning was ook zijn derde op rij, toen hij na een knallende vijfde ronde het leidende peloton wegblies en de zege op een indrukwekkende 26 seconden bracht.

5. En toen werd het moeilijk, 2019

Kate Courtney's winning XCO finish – Albstadt

Het evenement van 2019 in Albstadt zorgde voor aangrijpende actie in zowel de vrouwen- als de mannenrace. Een vernieuwd parcours introduceerde meerdere houten obstakels. Hoewel ze snel zijn als ze droog zijn, hebben ze de neiging vettig te worden als ze nat zijn.

En nat was het. Door de regen was het parcours voor de vrouwen op sommige plaatsen glad en verraderlijk, maar Kate Courtney zette een uitstekende prestatie neer en won haar allereerste elite World Cup - de eerste in twee decennia voor een vrouw uit de VS.

Het weer verslechterde drastisch voor de mannen en zware regenbuien werden absoluut stortregens tijdens de race. Het werd een epische strijd met de elementen, die de Zwitser Mathias Flückiger won na een geïnspireerde rit in de slechtste omstandigheden.

We zijn er zeker van dat de race van 2021 ook voor veel spanning en actie zal gaan zorgen!