Alles wat je moet weten over de UCI MTB World Cup in Val di Sole

Als je nieuw bent in de wielersport, lijkt het in eerste instantie misschien vreemd dat je in één wedstrijd een wereldkampioenschap kunt winnen, maar het kan, en als het je lukt, mag je levenslang de regenboogstrepen op de rest van je truien zetten.

) in Val di Sole is befaamd en meedogenloos. Het is waarschijnlijk de steilste van alle locaties die de UCI uitkiest om haar mountainbike evenementen te houden, met een gemiddeld stijgingspercentage van 22 procent en met een piek van 40 procent op zijn steilst. Het is 2,1 km lang en 540 meter hoog.

De cross-country track is iets minder heftig, maar daarom niet minder zwaar. De wortels en rotsen liggen op de loer om rijders te laten vallen op beklimmingen en in de afdalingen. Er zijn een aantal rotsen in het bos die lastige technische uitdagingen bieden. Het parcours omvat ook een groot deel van het World Champs 4X-parcours. Het parcours is 4 km lang en heeft een totale stijging van 190 meter.

Er is een volledige lijst van landen die zowel in de afdaling als in de cross-country vertegenwoordigd zijn op de wereldkampioenschappen van 2020. Om te weten wie er voor hun land rijden, klik