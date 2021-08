Alles wat je moet weten over de UCI MTB World Cup in Maribor

Maribor keerde terug naar de Mercedes-Benz UCI Mountainbike World Cup in 2019 na een afwezigheid van tien jaar op de kalender. Het was een lange tijd geleden, maar er veranderde weinig aan het geweldige parcours en de fantastische sfeer. Het raceweekend was een ware triomf. Maribor behield zijn plaats op de kalender als wedstrijdlocatie voor 2020, waar het een van de slechts twee locaties was voor de downhill wereldbekerwedstrijden, en zal de locatie zijn voor de derde ronde van de wereldbekerwedstrijden downhill in 2021.

02 Het parcours

Ondanks de korte lengte van slechts 2,5 km zijn er in Maribor genoeg technische moeilijkheden. Het parcours is bezaaid met rots- en wortelsecties en een bochtig stuk door het bos. De beroemde rotstuin van Maribor is het meest in het oog springende deel van het parcours en is een serieuze test voor de rijders.

Voor 2021 is er één belangrijke verandering op het WK-parcours, en dat is waar de finishlijn en het finishterrein zich zullen bevinden. De finishzone ligt nu dichter bij de exporuimte, en de finishlijn ligt nu op het asfalt van een parkeerterrein. Er is een springschans gebouwd om de renners naar het nieuwe finishgebied te leiden.

We verwachten dat de rest van het parcours eruit zal zien zoals we de traditionele strijd in Maribor kennen.

03 Terugkijken op Maribor 2020

De wereldbekerwedstrijden in Maribor waren in 2020 snel aan de beurt op het programma. Omdat dit pas de tweede grote downhill wedstrijd van het jaar was, was het bijna onmogelijk om de prestaties te voorspellen.

Verschillende rijders werden uit de running geslagen voordat een van de rondes van start ging. De kersverse wereldkampioen Reece Wilson, die in de kwalificaties als eerste was geëindigd, werd in de aanloop naar de finale uitgeschakeld door een valpartij tijdens de training. Vali Höll was voor de rest van het seizoen uitgeschakeld na haar crash tijdens de wereldkampioenschappen van het weekend ervoor.

Bij de Elite mannen was er een Franse 1-2-3, met Loris Vergier op kop, gevolgd door Rémi Thirion en Thibault Deprela. Marine Cabirou behaalde een beslissende overwinning bij de Elite-vrouwen op het afschuwelijk modderige parcours, met een grote voorsprong op Myriam Nicole en Tracey Hannah.

Race twee was een ander verhaal in de Elite Women's klasse. Nina Hoffman zette een geweldige run neer en won haar eerste wereldbekerzege. Cabirou en Eleonora Farina werden respectievelijk tweede en derde. Loris Vergier maakte er twee op twee van in de Elite Men's finales, met Loïc Bruni en de Brit Matt Walker op het podium.

04 Wie gaat er winnen in Maribor in 2021

Vergier is een grote favoriet om te winnen, gezien zijn zegetocht in Maribor. De Fransman won niet alleen de Europese kroon, maar won vorig jaar ook al twee wereldbekerwedstrijden in Maribor. Een andere Fransman, Thibaut Dapréla, zal proberen zijn goede vorm door te zetten met een nieuwe overwinning nadat hij in juli de winst pakte in Les Gets, de laatste keer dat de downhillers een World Cup wedstrijd reden.

Bij de vrouwen maakt Valentina Höll grote kans. De Oostenrijkse won in 2020 als elite renster een Junior Downhill Cup-wedstrijd, dus ze kent de ins en outs van het parcours al. Marine Cabirou zal proberen om haar tot nu toe teleurstellend seizoen met een zege in Slovenië te verbeteren.