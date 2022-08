Ben je niet vies van wat actie, snelheid, tricks en goede skills op je bike? Lees dan hier wat Pump Track zo vet maakt!

Het zou zomaar voor kunnen komen dat je nog nooit van pump track gehoord hebt. En dat kan, maar als je van fietsen of steppen houdt dan zijn er weinig andere dingen zo vet als pump track. Wat het is? Komtie:

Een pump track is (meestal) een korte baan die het meeste weg heeft van een BMX parcours. De baan is golvend en de bochten zorgen ervoor dat je lekker vaart kan maken. Door de juiste techniek toe te passen en je lichaamsgewicht goed te verplaatsen hoef je niet, of nauwelijks, bij te trappen om vooruit te komen.

In onderstaande clip legt Twan van Gendt precies uit wat je kan verwachten:

2 min Recap Red Bull Pumptrack Dutch Qualifier Afgelopen zaterdag werd er flink gepumped tijdens de Dutch Qualifier van Red Bull Pumptrack. De mannen en vrouwen fietste zich stuk voor een een ticket naar de wereldkampioenschappen in 2021.

Maar wat maakt pump track nou zo vet? Hieronder hebben we vijf redenen voor jou om enthousiast te maken. En ben je na het lezen meteen om, dan kan je op 27 augustus in Eindhoven meedoen aan de Red Bull UCI Pump Track World Championships Qualifier.

Een golvend parcours met steile bochten, pumpen maar! © Jarno Schurgers

01 Het is fun!

Pump track is gewoon zo toegankelijk voor iedereen. Je kan er rondrijden op een fiets, een kick-bike, een skateboard, een rolstoel of een stuntstep. Je kan een beginner zijn of een pro. Het is leuk voor iedereen.

02 Het is de ultieme test

De baan is kort, dus je hebt weinig tijd om fouten te maken. Opperste concentratie is dus nodig om heelhuids de finish te halen. Uithoudingsvermogen, explosieve kracht, bike beheersing en skills heb je allemaal nodig, en dat in een relatief korte tijd.

03 Je kan badass tricks laten zien

Als je een wedstrijd wil winnen dan is dit misschien niet handig, maar als je vooral voor je plezier gaat pumpen dan kan je lekker shinen op het parcours. Als je de skills goed beheerst en dus volle bak over de jumps vliegt dan kan je best wel wat gave tricks laten zien aan je mede bikers. Altijd goed voor het fun-gehalte!

Welke tricks beheers jij? © Jarno Schurgers

04 Je kan het op steeds meer plaatsen doen

Pump track is helemaal hot, en dat is mooi. Want waar vroeger de baantjes op één hand te tellen waren, zie je nu overal ter wereld hele vette pump track banen gebouwd worden. En dan ook van een goed niveau. Dus niet alleen de lokale banen gebouwd op zand, maar juist geasfalteerde tracks in allerlei vormen en maten waardoor geen een baan hetzelfde is!

05 Je weet nooit waar pump track je brengt.

Misschien is dit wel het gaafste van pump track. Omdat je op steeds meer plaatsen kan oefenen, de community elkaar helpt en je niet perse een pro-rider hoeft te zijn kan iedereen zich aanmelden voor wedstrijden.

Mocht je nou winnen tijdens de Red Bull UCI Pump Track World Championships Qualifier dan doe jij gewoon mee aan de wereldkampioenschappen in Santiago, Chili! Had je dat ooit verwacht toen je met fietsen begon?

Van Eindhoven naar Santiago, misschien ben jij het wel! © Jarno Schurgers

06 Red Bull UCI Pump Track World Championships Qualifier Eindhoven

Zin om mee te doen? Top! Want het wordt sowieso een toffe dag waarbij je lekker de hele dag kan racen met de andere deelnemers. En uiteraard een toffe tijd hebben, want bij een pump track wedstrijd is de sfeer altijd goed!

Er zijn nog wat plaatsen vrij dus schrijf je snel in via de event pagina , of kom die dag gewoon naar Eindhoven.

07 Wat moet je weten?

Het Urban Sportpark in Eindhoven is een multifunctioneel park met veel verschillende sport- en beweegmogelijkheden. Een van de onderdelen is de Pump Track van Velosolutions, een 228 meter lange technische baan.

Voor de Red Bull Pump Track World Championships kwalificeren bikers uit verschillende MTB- en BMX-disciplines zich nationaal tijdens de Qualifier events over de hele wereld. De stop in Eindhoven is een van de 25 stops dit jaar. Het evenement vindt plaats op 27 augustus en is een van de laatste wedstrijden van het seizoen 2022 voordat de allerbeste rijders naar Santiago, Chili, afreizen voor de wereldkampioenschappen.

Iedereen kan meedoen, je kan er helemaal voor gaan en proberen de plek in de wereldfinale te veroveren, maar je kan het ook gewoon opnemen tegen je vrienden en genieten van de bruisende sfeer tijdens de race.

Op de dag van het evenement zijn er eerst de getimede races. Daarna gaan de beste 32 deelnemers met de beste tijd over twee getimede ritten door naar de knock-out heats.

Zien we je in Eindhoven?