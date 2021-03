Hardlopen in een nieuwe omgeving geeft je een enorme energieboost. Wist je dat een levendige en groene omgeving hardlopers stimuleert om te blijven hardlopen? De Universiteit Utrecht deed er onderzoek naar. Hardlopen in het park, het bos of in natuurgebieden zorgt dus echt voor de extra stimulans om lekker door te blijven rennen. Voor zowel de beginnende hardloper als de prof zetten wij vijf mooie hardlooproutes door de natuur op een rij.