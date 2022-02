Wat je allemaal wil weten over Urban Downhill MTB

Onderweg wat inkopen doen © Gustavo Cherro / Red Bull Content Pool

Mocht je denken dat Urban Downhill iets nieuws is dan heb je het helaas mis. Deze tak van mountainbiken is al jaren populair, zowel onder de atleten als toeschouwers. Wat je kan verwachten is een rauwe mix van snelheid, jumps, smalle paadjes, trappen, noem het maar op. Wat je kan verwachten is een rauwe mix van snelheid, jumps, smalle paadjes, trappen, noem het maar op. En dit alles tegen de achtergrond van de urban jungle.

Wil je niets missen van de eerste wedstrijd van dit jaar? Tune dan 5 februari in op Red Bull TV om daar alle actie te zien tijdens Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2022!

01 01 Wat is urban downhill?

Urban downhill volgt hetzelfde race format als de Mercedes Benz UCI Downhill World Cup (https://www.redbull.com/nl-nl/uci-mtb-mountainbike-kalender-2022) wedstrijden. Alle deelnemers rijden afzonderlijk het parcours, en degene met de snelste tijd wint. Na de trainingen volgen de kwalificatie wedstrijden gevolgd door de finale. Dat laatste kan je relaxed vanaf je mobile device of smartTV bekijken.

Urban Downhill bestaat inmiddels als meer dan 20 jaar. En na de eerste wedstrijden in Lissabon volgden meerdere steden waarvan Nürnberg, host van de Red Bull District Ride, in Europa wel het bekendste is. Maar ook in Luik en Kopenhagen waren de atleten welkom om de stad op zijn kop te zetten.

Naast Europa worden in Zuid-Amerika onwijs veel urban downhill races gehouden. Mexico, Brazilië, Chili en Colombia zijn het decor van vele wedstrijden. Vaak door de sloppenwijken, die juist tijdens deze evenementen toegankelijk zijn voor iedereen wat spectaculaire beelden oplevert. De populairste zijn Red Bull Monserrate Cerro Abajo in Colombia en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo in Chili.

Het parcours gaat vaak via trappen en smalle steegjes naar beneden, maar om het nog ruiger te maken gaan ze ook door gebouwen of van daken af. Onderweg komen de riders ook nog wat extra obstakels tegen. En om het outdoor gevoel wat te bevredigen worden parken en rotspartijen niet overgeslagen.

Nog een lange weg te gaan in Colombia © Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool

Hadden we al gezegd dat er veel trappen in zouden zitten? © Camilo Rozo / Red Bull Content Pool

02 02 Waarom zou je urban downhill gaan kijken?

Omdat het gaaf is! Maar buiten dat zie je beelden die je maar weinig ziet tijdens het normale downhill raceseizoen. Vaak hebben de atleten een action-cam op hun helm. Ben je benieuwd hoe zij de race ervaren? Check dan snel de winnende run van Red Bull atleet Tomás Slavík tijdens Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2020:

Als je wil weten hoe het is om door een huis te rijden of met je fiets van een dak te springen dan zijn dit dé wedstrijden die je niet wilt missen.

En dan ga je daar rechtsaf © Camilo Rozo / Red Bull Content Pool

Via de trap of de wallride? © Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool

03 03 Welke urban downhill atleten moet je in de gaten houden?

In Zuid-Amerika worden de urban downhill races gehouden buiten het wereldbekerseizoen. Je kan er dus donder op zeggen dat vele grote namen alvast in shape willen komen, of een flinke portie plezier willen maken, en afreizen naar dit deel van de wereld. Verwacht o.a.: Pedro Burns , Filip Polc , Brook Macdonald , Wyn Masters , Johannes Fischbach en Tomás Slavík .

Omdat de races vaak een open inschrijving hebben, met soms een kwalificatie, kan iedereen eraan meedoen. Vooral in Zuid-Amerika zie je locals naar beneden donderen die de pro’s regelmatig achter zich laten. Zo won Pedro Ferreira onverwacht voor eigen publiek Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019 en Adrien Lorren won in 2021 Red Bull Monserrate Cerro Abajo.

Pedro Burns © Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool

04 04 Wat voor fietsen worden er gebruikt?

Dé ultieme bike © Kevin Molano / Red Bull Content Pool

Tot een paar jaar geleden zag je voornamelijk dikke downhill bikes aan de start verschijnen. Met de drops die ze maken en de enorme afstanden die ze afleggen over de traptreden is een beetje comfort best fijn. Een 200mm voorvork, flinke remschijven en sterke wielen waren nodig om de finish te halen. Maar downhill bikes zijn moeilijker te manoeuvreren door de smalle steegjes. Gelukkig staat ook in de bike scene de techniek niet stil. De Enduro MTB’s van tegenwoordig lijken de perfecte mix te hebben tussen hufter-proof en comfort. Dus deze ga je steeds vaker aan de start zien.

05 05 Wat zijn de grootste urban downhill races dit jaar?

De twee grootste urban downhill races in 2022 zijn, zoals misschien wel duidelijk is, Red Bull Monserrate Cerro Abajo en Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

De kronkelende route van Monserrate Cerro Abajo © Kevin Molano / Red Bull Content Pool

Red Bull Monserrate Cerro Abajo vindt plaats op 5 februari in Bogota, Colombia. De course is zo’n 2,4 kilometer lang en kronkelt zich naar beneden vanaf de 3.152 meter hoge Cerro Monserrate. Voordat de deelnemers over de finish zijn moeten er meer dan 1000 traptreden bestormt worden. Dit jaar wordt de vijfde editie gehouden. Leuk feitje: de route is zo lang dat deze officieel in het Guiness Book of Records staat als langste downhill track ter wereld!

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo bestaat al sinds 2010. Valparaíso is geregistreerd als UNESCO World Heritage Site, dit vanwege de vele gekleurde huizen die op de berg zijn gebouwd. De route is enorm steil en de lengte varieert tussen de 1.8 en 2.0 kilometer, afhankelijk waar op de berg de organisatie de start heeft geplaatst.

Mocht je dit nu mega tof vinden, en die kans zit er dik in, dan kan je in Europa dit soort wedstrijden live gaan zien. Verwacht iets minder brute downhill en meer slopestyle achtige routes. Wat ook spectaculair is omdat de tricks onderweg naar beneden niet flauw zijn. Voor 2022 zijn in Europa de Red Bull Copenride in Denemarken en de Red Bull District Ride in Duitsland dé evenementen die je niet wil missen. De District Ride trekt gemiddeld zo’n 20.000 toeschouwers per editie.

Red Bull District Ride 2017 © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool