Ben jij ook nog aan het bijkomen van de laatste dikke acties tijdens Red Bull Cerro Abajo Valparaiso ? Dat snappen we, want wat was het weer vet! Misschien heb je wel het idee gekregen om in je eigen woonplaats een urban downhill te rijden. Je kan best een eindje komen, zeker als je de volgende tips en tricks gaat oefenen.

Check vooral eerst hoe de winnende run uit Valparaiso eruit zag:

4 min Tomáš Slavík's winning run Tomáš Slavík took the first win of the 2023 Red Bull Cerro Abajo series. Watch his run through the streets.

Ok, bovenstaande clip laat wel meteen een erg uitdagend parcours zien. Laten we vooral eens beginnen met de basis-skills die je nodig hebt om het allemaal net even iets makkelijker te maken.

01 Weet wat je kan verwachten

Het klinkt misschien suf, maar als je niet weet wat je kan verwachten weet je ook niet hoe je er op moet anticiperen. Check dus altijd je surroundings voordat je een trick doet of een parcours rijdt. Je wil niet ergens de bocht door crossen en daar vervolgens mensen, dieren of auto’s tegenkomen zonder dat je het had verwacht.

Pedro Burns weet wat hij hier kan verwachten © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

In een stedelijke omgeving kun je het parcours van tevoren bekijken en makkelijker uitstippelen dan in het bos. Probeer goed rekening te houden met alle verschillende materialen die je tegenkomt, zoals kasseien, asfalt, hout en bestrating. Pedro Burns

02 Leer de basis-skills

We gaan er een beetje vanuit dat als je urban downhill gaat doen je al wat mountainbike ervaring in de beentjes hebt zitten. Dus we gaan meteen door naar skills die je makkelijk in de stad kan oefenen en die je helpen om een betere urban biker te worden. Deze skills zullen ook zeker hun vruchten af gaan afwerpen in de bossen. Zo leer je hier skinnies, trackstand, manual, bunny hop, het rijden over trappen en de perfecte bochtentechniek.

03 Bouw het langzaam op

Je hoeft niet meteen de 12 meter hoge Castle Drop van de Red Bull District Ride na te doen. Deze is alleen voor de beste urban bikers bestemd. Ga eens op onderzoek uit in je woonplaats en kijk eens of je er kleine drops, wallrides en andere obstakels kan vinden. Begin klein, denk groot.

Als je de skills goed beheerst kan je iedere keer een beetje verder, hoger of ruiger gaan. Dit bouwt zelfvertrouwen op en dat zal je hard nodig hebben als je er steeds beter in wordt.

"Je moet er honderd procent van overtuigd zijn dat je het kunt, er is geen ruimte of tijd voor twijfel.” Pedro Burns

04 Maak je eigen obstakels

Daarmee bedoelen we niet dat je je hele woonplaats moet gaan verbouwen tot een leipe urban downhill, maar soms kan je wel een beetje improviseren door bijvoorbeeld je eigen schans te bouwen. Ruim natuurlijk wel even netjes je zooi op en laat niet alles slingeren, niet iedereen staat te springen op jouw bouwwerk in hun achtertuin.

Iets kleiner mag ook hoor! © Flo Hagena / Red Bull Content Pool

05 Draag bescherming

Je gaat crashen, gegarandeerd. Maar wie niet waagt, wie niet wint dus het is ‘all part of the game, deal with it’. Dacht je dat onze Red Bull atleten het zover schoppen zonder een keer onderuit te gaan? No way!

Om de impact van je crash te verminderen draag je uiteraard een helm. Maar daarbij zijn knie- en elleboogbeschermers zeker aan te raden. Je kan het zo gek maken als je zelf wil en gelukkig zijn er tegenwoordig veel vette merken die protectie maken die functioneel zijn én er ook nog eens keck uitzien.

Emil gaat voor safe! © Jay French / Red Bull Content Pool

06 Check the pro's!

Ben je klaar voor 'the next level' en heb je alle basis skills onder controle? Dan kan je zeker weer een stapje hoger. Een toffe manier om je creativiteit een boost te geven is door naar andere riders te kijken om daarvan te leren. Vooral BMX-ers zijn niet vies van heel wat sicke acties in de urban playground.

Senac Grosic weet wel raad met het stadsinterieur © Marjan Radovic / Red Bull Content Pool

En natuurlijk hebben we nog twee stops te gaan in de Red Bull Cerro Abajo urban downhill wedstrijden. En niet in de minste locaties: Medellin (Colombia) en Guanajuato (Mexico). Hier zie je wat echte urban downhill is. Wanneer zien we jou aan de start?