Yoruis een infiltrant en dualist die in de patch voor Valorant Episode 2, Act 1 is toegevoegd. Het karakter is ontworpen als infiltrator: de ontwikkelaars bij Riot hebben hem speciale vaardigheden gegeven waarmee hij van de ene locatie naar de andere kan teleporteren en daardoor erg vervelend kan zijn voor de tegenstanders.

Yoru – Overzicht