Valorant kun je het beste zien als een mix tussen Overwatch en Counter-Strike: Global Offensive (CSGO). Aan de ene kant maakt het gebruik van superhelden met ieder een aantal unieke krachten, terwijl je aan de andere kant dezelfde aim-vaardigheden nodig hebt als in CSGO. Hoe goed jij kunt aimen bepaalt daarom hoe goed jij bent in Valorant en hoe hoog jouw rank is.

Als je van games als Fortnite, Warzone of Apex Legends komt, dan is het schieten in Valorant waarschijnlijk even wennen . Heb je meer dan eens afgevraagd waarom tegenstanders altijd sneller zijn dan jij? Na het lezen van deze Valorant aim tips weet jij precies hoe de vork in de steel zit.

1. Crosshair plaatsing

Het plaatsen van je crosshair is volgens ons hét belangrijkste aspect van aimen. Hiermee bedoelen we dat je je crosshair midden op het scherm houdt en op hoofdhoogte. Door dit te doen hoef je jezelf minder te corrigeren; ofwel minder muisbewegingen en bijna garantie op consistente headshots.

Op het moment dat jouw crosshair altijd op hoofdhoogte zit, betekent dit dat je alleen maar kleine horizontale correcties hoeft uit te voeren. Let wel op: jezelf aanleren om je crosshair op een bepaalde hoogte te houden kost veel tijd en moeite . Blijf vooral oefenen, want het moment dat jouw k/d flink verbetert is nabij!

2. Oefenen, oefenen, oefenen

Oefening baart kunst. Daarmee trappen we natuurlijk een open deur in, maar dat betekent niet dat het niet waar is. Voordat je een potje begint raden we je aan even de ingame schietbaan op te stappen. Oefen daar zoveel mogelijk en probeer met name je snelle flicks richting het doelwit goed onder de knie te krijgen.

Uiteraard is dit ook de perfecte plek om elk wapen tot in de puntjes te bestuderen. Ieder wapen heeft een eigen terugslagpatroon ; en het loont zeer om deze goed te kennen. Ook kun je hier oefenen met de Operator, wat het sterkste wapen is in het spel. Dit wapen vereist een andere aanpak dan de rest van de wapens. We raden aan om in ieder geval 30 minuten te oefenen en op te warmen, maar zorg in ieder geval dat je het leuk blijft vinden. Een paar minuten oefenen is beter dan niet oefenen!

3. Niet bewegen en schieten tegelijk

In tegenstelling tot games als Call of Duty en Battlefield is je wapen in Valorant enorm inaccuraat als je beweegt. Het belangrijkste is om de tijd te nemen en een goede positie in te nemen , alvorens je een gevecht aan gaat. Zit stil, want alleen dan kun je zonder problemen je tegenstanders elimineren!

4. Groot, klein, groen of geel?

Nee, we gaat het niet hebben over een nieuwe bank. Groot, klein, groen of geel slaat op je crosshair! Naast de plaatsing van je crosshair is het ook belangrijk om deze aan te passen op jouw speelstijl en zicht. Je kunt bijvoorbeeld de spread helemaal uitzetten en een kleur kiezen die op iedere map goed te zien is.

Als je wel eens een Counter-Strike of Valorant esporter hebt gezien dan weet je dat je crosshair aan een aantal zaken moet voldoen: simpel, klein, en niet afleidend . Ook raden wij aan om een statische crosshair te kiezen en geen dynamische die reageert op jouw bewegingen of schieten. Consistentie is de sleutel tot succes!

5. Vuren vanuit de heup

De beste manier om te schieten in Valorant is het gebruik van hip fire, in tegenstelling tot veel andere games waar Aiming Down Sights (ADS, rechtermuisknop) de beste optie is. In Valorant is hip fire namelijk bijna even accuraat als ADS en bovendien komen je kogels sneller uit je wapen. ADS is fijn voor tegenstanders die verder van je weg staan, maar wordt door zeer weinig spelers gebruikt. Begin daarom vooral met hip fire, en kijk gaandeweg of er situaties zijn waar jij ADS fijn vindt.

6. Voordat je gaat spelen

Je hebt helemaal niets aan al deze tips als jouw basis niet op orde is. Daarmee bedoelen we de sensitiviteit die je in Valorant hebt ingesteld en de instellingen van jouw muis. Valorant is een langzamere game dan bijvoorbeeld Fortnite en Warzone, en we raden daarom aan met een lage sensitiviteit te beginnen. Zet ook de DPI van jouw muis goed, net zoals veel esporters raden we 400 of 800 DPI aan.

Kom je van een ander spel af? Dan zijn er online meer dan genoeg tools te vinden die de sensitiviteit van het ene spel naar het andere spel kunnen vertalen. Dit is meestal een goed startpunt, waarna je je sensitiviteit kunt aanpassen om aan jouw wensen en eisen te voldoen voor Valorant.

7. Maak gebruik van de mogelijkheden