Op 18 mei vond de nationale finale plaats van Red Bull Home Ground, het Valorant-toernooi van Nederland. De beste vier teams van Nederland, die zichzelf bewezen hadden tijdens de twee online qualifiers, reisden af naar het H20 Esports Campus Amsterdam. Daar werd niet alleen gestreden om de eer, het beste team van Nederland, maar ook een ticket richting de internationale finale van Red Bull Home Ground later dit jaar.

Aan de finales deden NXT, Infinite Pixels, Sikodeeznuts & ChronoStorm mee. Het Valorant-verslag werd gedaan door niemand minder dan Thiadrik "Toldersma" Oldersma en Veronique "Vearless" Zonneveld, en de hosts waren niemand minder dan Sejecem en Stream With Lien. Het evenement werd mede mogelijk gemaakt door Alternate, Agon by AOC, Blacklyte en Logitech.

Eerste halve finale: NXT te sterk voor Infinite Pixels

In de eerste halve finale namen NXT en Infinite Pixels het tegen elkaar op, waarbij die laatste als stand-in werd opgeroepen voor team Yay6. Vooraf werd er ingeschat dat NXT te sterk zou zijn voor Infinite Pixels, aangezien NXT de sterkste was in de eerste qualifier en gezien wordt als een van de beste Valorant-teams van Nederland. En wat verwacht werd, kwam ook uit. NXT pakte Infinite Pixels in met 13-2 op Bind .

Sikodeeznuts wint in zware strijd

De tweede halve finale werd een stuk spannender, waar Sikodeeznuts het opnam tegen ChronoStorm. Vooraf werd al voorspeld dat deze teams goed aan elkaar gewaagd waren. Sikodeeznuts leek aanvankelijker de dominante partij, maar kreeg het in de tweede leg van het potje lastig. ChronoStorm bracht de score terug van 12-6 naar 12-9, waardoor een ware comeback in de maak was. Toch wist Sickodeenutz de game uiteindelijk naar hun toe te trekken met 13-9 op Lotus .

NXT vs Sikodeeznuts: een zwaargevecht

De eerste map tussen NXT en Sikodeeznuts was enorm spannend. Waar NXT het gemakkelijk leek te hebben, met een 7-1 voorsprong, was het uiteindelijk Sikodeeznuts die het terugbracht naar 8-8 en zelfs 8-9 voorkwamen. Uiteindelijk moesten we bij 12-12 zelfs overtime in, waar een team met minimaal twee rondes verschil moet winnen. Dat werd uiteindelijk NXT, met 15-13 op Lotus .

In de tweede map werd het wederom een titanenstrijd. NXT kwam wederom op voorsprong, maar Sickodeeznuts waren duidelijk in hun intentie: een beslissende derde map. Zo ver kwam het echter niet, want NXT wist elke keer een paar rondes voorsprong te houden. Dat resulteerde in een 13-9 eindstand op de map Pearl, en daarmee een 2-0 overwinning in de best-of-three finale .

Nationaal kampioen en ticket voor internationale finales

Naast de titel: beste Valorant-team van Nederland, wint NXT ook tickets naar de internationale finale in Duitsland. Dit evenement vindt later dit jaar plaats en heeft een flinke prijzenpot .