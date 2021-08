9 tips voor beginners in Valorant!

Valorant is een van de grootste first-person shooter (FPS) titels in de wereld op dit moment. Als een gevolg hiervan zijn er heel veel ervaren spelers die al bekend zijn met het spel, maar er zijn ook heel veel beginners die de exacte regels van Valorant nog niet helemaal begrijpen. Speciaal voor die mensen hebben wij de beste tips voor beginners op een rijtje gezet!

Valorant is een van de grootste first-person shooter (FPS) titels in de wereld op dit moment. Als een gevolg hiervan zijn er heel veel ervaren spelers die al bekend zijn met het spel, maar er zijn ook heel veel beginners die de exacte regels van Valorant nog niet helemaal begrijpen. Speciaal voor die mensen hebben wij de beste tips voor beginners op een rijtje gezet!

Het is erg belangrijk om samen met jouw teamgenoten de plannen en strategie voor de wedstrijd te bespreken. Zaken zoals de locaties van de vijanden, waar ze naartoe gaan en waar items gedropt zijn (zoals betere wapens etc). Het is ook zeer handig om na de wedstrijd te bespreken wat er goed ging en wat er niet goed ging.

Call outs (waar vijanden zich bevinden) moeten zo specifiek mogelijk zijn, dus in plaats van ‘hij zit op A’ is het beter om aan te geven dat hij achter een pilaar staat in de rechterhoek. Miscommunicatie kan het verschil betekenen tussen winnen en verliezen .

How to be a good teammate in Valorant

Practice Range of in Deathmatch

Om beter te worden in wat voor discipline dan ook, moet je er genoeg tijd instoppen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor jouw aim in Valorant. Goede aim moet je niet teveel bij nadenken en dat lukt alleen als je genoeg uren hebt doorgebracht op de Practice Range of in Deathmatch . Een manier om dit te doen is om jouw score bij te houden tijdens het oefenen en deze score continu te blijven verbeteren.

Het is sowieso aan te raden om voor een potje op te warmen op de Practice Range of in Deathmatch om jezelf scherp te stellen voor een echt potje!

Het kan zijn dat je een potje Valorant speelt en het lijkt alsof je niets kan raken en dat jouw kogels niet aankomen waar je denkt dat ze moeten aankomen. Grote kans dat je onbewust beweegt tijdens het schieten. Protip: dit werkt niet zo in Valorant. Voor spelers die al ervaring hebben in videogames zoals Counter-Strike: Global Offensive is dit logisch, maar voor mensen die van videogames zoals de Call of Duty-serie komen, voelt dit waarschijnlijk erg raar.

Welk wapen je ook kiest, het is belangrijk om de recoil en vuursnelheid van de meest gebruikte wapens binnen Valorant te leren. Als je dit onder controle krijgt, dan zal je meteen een groot verschil zien in de manier waarop je speelt.

Het is tricky om de recoil van één wapen onder de knie te krijgen, dus begin eerst met het beheersen van korte bursts (3-4 kogels tegelijkertijd) en bouw dit langzaam op. Bij de eerste tien kogels moet je het wapen omlaag trekken om de kogels op dezelfde plek te laten landen. Vanaf kogel 10 beweegt het geweer van links naar rechts waardoor je jouw muis weer in de tegenovergestelde richting moet bewegen.

