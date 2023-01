Er zijn maar weinig esportsteams die zo een succesvol 2022 hebben gehad als G2 Gozen. Het team heeft zichzelf bewezen door meerdere rivalen te verslaan, en heeft laten zien dat ze Valorant kunnen spelen op het aller hoogste niveau.

Wat maakt G2 Gozen zo speciaal? Niet alleen won G2 Gozen afgelopen jaar maar liefst drie van de grootste toernooien, elk lid heeft ook nog een eigen following op social media en Twitch. En natuurlijk het aller belangrijkst, elk teamlid voegt iets speciaals toe aan het team.

Aangezien we 2022 zojuist hebben afgesloten, lijkt het ons de perfecte kans om eens terug te blikken op het succesjaar van G2 Gozen.

Een competitieve start

We spraken G2-speler Michaela 'mimi' Lintrup en vroegen haar wat haar voorgenomen plannen waren voor 2022. "Ons hoofddoel was het kwalificeren voor het Wereldkampioenschap. Om dat te doen, moesten we elk evenement winnen, en als dat niet lukte in ieder geval de finales halen van de EMEA (Europese Kampioenschappen). We wilden het beste vrouwen team worden van 2022 ", vertelt ze.

In 2022 zag G2 Gozen er net iets anders uit dan in 2021. Eén van de speelsters, Anja 'aNNja' Vasalic stopte er mee bij het team - en ging uiteindelijk verder in het ook zeer succesvolle Valorant-team Guild X. In haar plaats kwam Anastasia 'Glance' Anisimova, wie volgens de groep ' precies de juiste energie bracht '. "Het is heel belangrijk om de juiste sfeer binnen de groep te creëren", vertelt Lintrup."Dan pas kun je echt een band met iemand bouwen, zowel binnen het spel als erbuiten."

Nadat de G2 Gozen in hun eerste grote toernooi - de EMEA Champion Series 1 - de finale haalden, stonden ze tegenover Guild X. Een team dat ze in 2022 nog veel vaker zouden tegenkomen, en waarmee een echte rivaliteit zou ontstaan. En hoewel de finale erg spannend oogde, was het toch G2 Gozen dat duidelijk de bovenliggende partij was. Zo wonnen ze op de map Ascent met 13-7, en op Bind met 13-4. Daarmee namen ze de eerste grote Valorant troffee van het jaar mee naar huis. En als fans al hadden genoten van de eerste serie, dan stond hun nog wat te wachten voor de EMEA Champion Series 2.

Η Glance έδειξε την αξία της με τις φετινές της εμφανίσεις © Michal Konkol/Riot Games

Een ongeëvenaarde prestatie

Tijdens Series 2 was het overduidelijk dat G2 Gozen enorm sterk was. Hun spel was strak, soepel en met stijl, waarbij elke speelster net de juiste inbreng had om het team naar een nog hoger level te tillen . Vanaf dag één werd de competitie gedomineerd, met alleen de pot tegen Guild X waar G2 Gozen enigszins moeite had. En hoewel het uiteindelijk naar overtime ging - een verlenging als de teams op gelijkspel eindigden - was het G2 Gozen dat aan het langste eind trok.

De twee ontmoetten elkaar weer in de finales, nadat Guild X zich via de Loser Bracket wist terug te knokken. En wederom werd het een enorm spannende wedstrijd , met nog meer verlengingen. Toch wist G2 Gozen te winnen, mede door het spel van Julia 'Juliano' Kiran en de inmiddels oud speelster Zainab 'zAAz' Turkie.

The road to the Championship

Voordat het grootste toernooi ter wereld zou beginnen, het WK, kreeg G2 Gozen nog één verrassing te verduren . Speelster zAAz kondigde aan dat zij na 17 jaar competitief gamen ermee zou stoppen. In haar plaats kwam Maryam 'Mary' Maher. Mary was destijds pas 16 jaar oud, maar dat bleek niet uit te maken; ze paste perfect in het team en ook de fans ontvingen haar met open armen. "Mary is een extravert persoon, ze is niet verlegen, ze viel meteen goed in het team en daardoor voelde het vanaf de start comfortabel", aldus Mimi.

Hoewel de kwalificaties (series 3) voor het WK niet vlekkeloos verliepen, speelde Gozen duidelijk met dezelfde passie en vaardigheid die we van ze kenden. Het team won de eerste paar wedstrijden comfortabel, en wist ook Guild X in de bovenste bracket te verslaan in de halve finales. Dat team kwam echter terug en wist Gozen terug te pakken tijdens de finales. Een tweede plek was natuurlijk nog steeds heel erg goed, en bovendien goed genoeg voor een ticket naar het Valorant wereldkampioenschap 2022.

Η Mary έκανε μεμιάς «κλικ» στον κόσμο © Michal Konkol/Riot Games

Het team werd ook sterker door hun verliezen. "We kwamen erachter dat onze rollen niet pasten bij de spelers ", vertelt Lintrup. "Mary is een fragger - iemand die veel tegenstanders elimineert -, dat is waar zij heel goed in is. Dus haar rol als een initiator en supporter, sloeg eigenlijk nergens op. Daar kwamen we gedurende de kwalificaties achter."

Aan het WK in Berlijn deden de acht teams beste teams ter wereld mee , vanuit Noord-Amerika, Europa, Azië, Brazilie, Latijns Amerika en Oceanië. Elk team reisde naar Berlijn af met maar één doel: de wereldtitel.

"Ik herinner mij de eerste game, waar ik even kort een black-out had", vertelt Mary. "Ik moest opeens bedenken wat we eigenlijk aan het doen waren. Ik was zo zenuwachtig, maar gelukkig hielp het team mij en daardoor werd ik comfortabeler ."

Vanaf de eerste wedstrijd was het duidelijk dat G2 Gozen enorm in vorm was tijdens het WK. Ze versloegen zonder moeite X10 Sapphire, om vervolgens Cloud9 White te verslaan ; een van de topfavorieten voor de titel. In de halve finale kwamen ze Team Liquid tegen, met een sterk Braziliaans team dat moeiteloos tot de halve finale was gekomen. Na een overtime was het uiteindelijk toch G2 Gozen dat aan het langste eind trok en in de finale stond.

Η mimi ανυπομονεί για το - ήδη γεμάτο - 2023 © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

Wereldkampioen

Eenmaal in de finale stond G2 Gozen tegenover Shopify Rebellion GC, één echte underdog die tegen eigenlijk alle verwachtingen in zo ver was gekomen. Duidelijk dus dat ze wel wat in huis hadden. En dat voelde ook G2 Gozen, want de eerste twee mappen werden verloren. Mocht Shopify Rebellion GC de derde map winnen, dan werden ze wereldkampioen .

Op magische wijze echter herpakte G2 Gozen zich , en wisten ze niet alleen de derde map te winnen, maar ook de vierde en vijfde. Met een 3-2 score sleepten de dames daarom de troffee in huis, en een niet onverdienstelijke 180.000 dollar. G2 Gozen kan zichzelf nu het beste Valorant-team in de wereld noemen. Hoe ze het dit jaar gaan doen? De tijd zal het leren.