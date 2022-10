Veilig sporten buiten doe je door goed zichtbaar te zijn voor het andere verkeer. Of je nou in het donker, de schemer, mistige- of regenachtige omstandigheden traint, draag altijd iets opvallends. Om je zichtbaarheid te vergroten kun je bij sportwinkels kleine lampjes kopen die je om je armen of benen doet. Gelukkig heeft de meeste sportkleding reflecterende elementen, waardoor je altijd goed zichtbaar bent voor auto’s.

Veilig sporten buiten doe je door goed zichtbaar te zijn voor het andere verkeer. Of je nou in het donker, de schemer, mistige- of regenachtige omstandigheden traint, draag altijd iets opvallends. Om je zichtbaarheid te vergroten kun je bij sportwinkels kleine lampjes kopen die je om je armen of benen doet. Gelukkig heeft de meeste sportkleding reflecterende elementen, waardoor je altijd goed zichtbaar bent voor auto’s.

Veilig sporten buiten doe je door goed zichtbaar te zijn voor het andere verkeer. Of je nou in het donker, de schemer, mistige- of regenachtige omstandigheden traint, draag altijd iets opvallends. Om je zichtbaarheid te vergroten kun je bij sportwinkels kleine lampjes kopen die je om je armen of benen doet. Gelukkig heeft de meeste sportkleding reflecterende elementen, waardoor je altijd goed zichtbaar bent voor auto’s.

, ongelukken en andere vervelende situaties liggen helaas altijd op de loer. Veilig sporten buiten doe je door een mobiel mee te nemen of iemand te laten weten waar je precies naartoe gaat. Mocht er iets onverwachts gebeuren dan weten mensen je te vinden en is hulp direct beschikbaar.

Bij een lange duurtraining kan het weer in één keer omslaan. Om je spieren goed te beschermen tegen de kou zijn meerdere laagjes kleding zeer belangrijk. Zo kan je altijd iets aan of uit trekken.

Bij een lange duurtraining kan het weer in één keer omslaan. Om je spieren goed te beschermen tegen de kou zijn meerdere laagjes kleding zeer belangrijk. Zo kan je altijd iets aan of uit trekken.

Bij een lange duurtraining kan het weer in één keer omslaan. Om je spieren goed te beschermen tegen de kou zijn meerdere laagjes kleding zeer belangrijk. Zo kan je altijd iets aan of uit trekken.

van Red Bull wanneer we buiten sporten. Desondanks zorgen we ervoor dat we de muziek niet te hard zetten. Op die manier horen we namelijk onze lekkere tunes, maar ook de geluiden van het verkeer om ons heen.