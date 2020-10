Beter verdedigen in FIFA 21 met deze tips

Verdedigen lijkt moeilijker te zijn in FIFA 21 dan afgelopen jaren. Dat betekent dat je extra veel energie en moeite moet steken om te voorkomen dat jou tegenstander er met de winst vandoor gaat. Niet alleen een aantal goede verdedigers in FIFA 21 is een vereiste, ook de juiste tactiek zijn essentieel.

Er zijn een aantal zaken die enorm veel invloed hebben op de kracht van jouw verdediging. De onderstaande tips helpen daarbij, waardoor je minder tegendoelpunten gaat incasseren. Met als ultieme doel natuurlijk meer wedstrijden te winnen.

Kies de juiste formatie

4-2-3-1 in FIFA 21 © Esports Club

We willen allemaal het liefst vol de aanval zoeken. Aanvallen is niet voor niets het leukste aspect van het voetbal. Daar schuilt echter een gevaar. In FIFA 21 ben je erg kwetsbaar in de verdediging, vooral in de counter . In FIFA 21 lijkt het counteren nog simpeler en effectiever.

Wees daarom zuinig met je balbezit en zorg ervoor dat de ruimtes achterin niet te groot worden. Een juiste formatie kan hierbij helpen. Wij adviseren altijd voor een formatie te kiezen met buitenspelers en ten minste één verdedigende middenvelder.

Jockey

Net als vorig jaar is het gebruik maken van de jockey in FIFA 21 erg sterk in verdedigend opzicht. Dit maakt je flexibeler en zorgt ervoor dat je beter in kan spelen op de aanvaller. Dit voer je uit met L2/LB . Zorg ervoor dat je altijd 1-2 meter voor de aanvaller staat en wacht tot hij een actie maakt. Dit kan je combineren met de R2/RB button om sneller te bewegen, maar let wel op, dit zorgt ervoor dat je minder flexibel bent om te anticiperen op de aanvaller.

Minimaal gebruik tackle button

Ja je leest het goed, gebruik zo min mogelijk de tackle button. De jockey geeft jou voldoende munitie om te verdedigen en te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat je een overtreding maakt. Gebruik de tackle button alleen als je 99% zeker bent dat je de bal kan onderscheppen.

Passrichtingen afschermen

Passrichting afschermen FIFA 21 © EA

De belangrijkste tip die we je kunnen meegeven is om de passrichtingen af te schermen. Als de aanvaller eenmaal weg is, dan is hij lastig nog in te halen. Door deze loopacties vroegtijdig te zien en hierop te anticiperen door deze pass mogelijkheden af te schermen, zorg jij ervoor dat de aanvallende partij minder gunstige opties moet kiezen om zijn aanval op te bouwen.

Zorg er dan ook altijd voor dat je deze loopacties tegengaat. Het is dan ook goed om je verdedigende middenvelders de instructie ‘passrichtingen afschermen’ mee te geven.

