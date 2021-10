Sebring, Riverside, Watkins Glen, Dallas, Detroit, Phoenix en Indianapolis: op al deze plekken werd sinds 1959 een Grand Prix van de Verenigde Staten gehouden. Het is voor de Formule 1 altijd zoeken geweest naar de juiste locatie in de VS en de perfecte combinatie was er zelden. Maar toen Austin in 2012 gastheer werd van de Amerikaanse GP, was er snel alom tevredenheid. De belangrijkste reden: de baan. Het Circuit of the Americas heeft karakter en is een echte racebaan: de combinatie van snelle bochten en hoogteverschillen bevalt de meeste coureurs uitstekend.

Ook Verstappen gaat meestal lekker in Austin. Vijf keer reed hij een Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas, wij pikken zijn drie meest opvallende prestaties eruit;

2015: vierde in de Toro Rosso

In zijn eerste seizoen in de F1, bij Toro Rosso (wat nu Alpha Tauri is) maakte Max meteen veel indruk. Twee keer eindigde hij als vierde, onder meer in Austin. In een natte kwalificatie (waar het derde kwalificatiedeel zelfs geschrapt werd door de hevige regenval) eindigde hij als tiende en door gridstraffen van anderen mocht Max als achtste starten. In de race, op een vochtige baan, schoof de Toro Rosso steeds verder op. Het werd uiteindelijk P4, in een race waarin Lewis Hamilton zijn derde wereldtitel veilig wist te stellen. Max eindigde in de race vlak voor zijn huidige Red Bull-teamgenoot Sergio Perez, die toen nog voor Force India (de voorloper van Aston Martin) reed.

Feest bij Max en Toro Rosso na de vierde plek in 2015 © Getty Images / Red Bull Content Pool

2017: P3 wordt toch P4

Twee jaar later was er weer een vierde plek voor Max in Austin, maar nu een heel andere. In de Red Bull moest hij door een gridstraf als zestiende starten. Tot een rondje of 5 voor het eind leek P5 het maximaal haalbare, maar in de slotfase ging hij er eens goed voor zitten. Eerst pakte hij Valtteri Bottas in de Mercedes en in de allerlaatste ronde zette Max zijn Red Bull op spectaculaire wijze naast de Ferrari van Kimi Räikkönen. Hij ging er binnendoor langs en kwam als derde over de finish, maar kort na de finish toonde de wedstrijdleiding geen genade: hij kreeg een gridstraf van vijf seconden omdat hij bij de inhaalactie op Räikkönen met vier wielen buiten de baan gekomen was. Niet Max, maar de Fin moest zodoende in allerijl opdraven voor de podiumceremonie.

2018: van achter (bijna helemaal) naar voren

In 2017 ging hij bij de GP van de Verenigde Staten van P16 naar P4, een jaar later deed Max er nog een schepje bovenop. Deze keer moest hij door een versnellingsbakwissel als achttiende starten, maar zijn inhaalrace was nog indrukwekkender dan een jaar geleden: na zeven rondjes lag hij al vijfde en daarna denderde hij door richting het podium. In de slotfase sloot hij aan bij leider Kimi Räikkönen en leek de winst er even in te zitten, maar achter hem kwam Lewis Hamilton aanstormen op nieuwere banden. Max en Hamilton vochten een heerlijk duel uit, waarbij de Red Bull ervoor wist te blijven, en de tweede plaats was een prachtige beloning voor Max.

Ook zo benieuwd hoe het dit jaar gaat met Max in Austin? De Grand Prix van de Verenigde Staten 2021 begint zondag 24 november om 21.00 uur Nederlandse tijd!