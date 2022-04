01 Het ontstaan van de rivaliteit

Verstappen en Leclerc komen elkaar voor het eerst tegen op de kartbaan als een stel ambitieuze dertienjarigen. Wanneer Charles komt buurten geldt Max als een van de absolute toppers. De jonge Nederlander heeft het ene na het andere kampioenschap aan elkaar geregen in zijn missie de Formule 1 te bereiken. Leclerc deelt deze droom en moet een tandje bijzetten om de strijd met Verstappen aan te kunnen gaan. Voor ze het weten leggen ze de basis van een rivaliteit die tot de dag van vandaag voortduurt.

Hoewel Verstappen in rap tempo de ladder naar de top beklimt en niet altijd in dezelfde klasse als Leclerc rijdt, volgen er de nodige ontmoetingen op de baan. Een verhitte confrontatie tijdens een KF2-heatrace in Val d’Argenton is inmiddels wereldberoemd om de ongefilterde reacties van de jonge honden naderhand. Eenmaal het karten uitgespeeld maakt Verstappen in 2014 een gedurfd entree in het Europees Formule 3-kampioenschap. Door zijn uitzonderlijke prestaties tekent de dan zestienjarige coureur diezelfde zomer nog een contract bij Scuderia Toro Rosso voor het volgende seizoen. Leclerc moet zich eerst nog een weg banen door de feeder series en verschijnt pas in 2018 op de grid, waarna hij het jaar daarop ingelijfd wordt door Scuderia Ferrari. En zo zet de rivaliteit tussen Verstappen en Leclerc zich na een korte intermezzo weer voort.

Leclerc en Verstappen © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Max vs. Charles: de vijf grootste brandhaarden

GP Oostenrijk 2019

Alles lijkt op de Red Bull Ring op zijn plek te vallen voor polesitter Leclerc om zijn eerste Grand Prix-overwinning te scoren. Bij het doven van de startlichten moet de anti-stall op de auto van Verstappen – die start vanaf P2 – eraan te pas komen om ervoor te zorgen dat zijn motor niet afslaat. De Monegask neemt de benen en krijgt te horen zich geen zorgen te hoeven maken over de race, maar in de berekeningen van het team is de waanzinnige snelheid van Max niet meegenomen. In de laatste ronde is Verstappen aangehaakt en passeert hij zijn rivaal bovenaan de heuvel met het nodige ellebogenwerk om de eerste zege voor Honda in het hybride tijdperk te claimen. De Orange Army ontploft van geluk, maar onderonsje zet de toon voor hoe er in de toekomst gevochten zal worden.

Resultaat: Max, P1; Charles, P2

Max was de winnaar in Oostenrijk, 2019 © Getty Images / Red Bull Content Pool

GP Groot-Brittannië 2019

Het duurt niet lang voor de twee kemphanen elkaar weer tegenkomen op de baan. De volgende race op het historische en supersnelle Silverstone staan ze wederom naast elkaar op de grid, ditmaal op P3 en P4. Het gevecht om de resterende podiumplaats barst direct los. Het is Leclerc die aanvankelijk de overhand heeft, maar na een voor Red Bull Racing zo kenmerkend vlugge pitstop pakt Verstappen het voordeel. Het ge-heen-en-weer eindigt pas wanneer Sebastian Vettel bij een aanval op de Nederlander in de fout schiet en vol achterop de RB15 van Max knalt en ze er samen afvliegen.

Resultaat: Charles, P3; Max, P5

Max en Charles © Getty Images / Red Bull Content Pool

GP Monaco 2021

Terwijl Red Bull Racing zich ontpopt tot een gedegen concurrent van Mercedes, maakt Ferrari magere tijden door. Pas in Monaco verkeert de Italiaanse renstal weer enigszins in vorm. In de achtertuin van Leclerc probeert Verstappen tijdens de kwalificatie korte metten te maken met de equipe uit Maranello. De thuisheld heeft de snelste ronde al in handen, maar probeert nog harder te gaan in een poging een aanval van Max te pareren. Leclerc weet pole te behouden, hoewel op dubieuze wijze: hij parkeert zijn Ferrari met een smak in de barrière en zorgt voor een rode vlag, waarmee Verstappen’s paarse sectoren teniet worden gedaan. Desondanks is het Verstappen die het laatst lacht. De schade aan Leclerc’s wagen is zo groot dat hij de race niet kan aanvangen, zo moet hij toezien hoe Max met het goud naar huis gaat.

Resultaat: Max, P1; Charles, DNS

GP Bahrein 2022

Nieuwe auto’s, nieuwe kansen . Bij de seizoensopener in Bahrein blijken de RB18 en F1-75 van Verstappen en Leclerc zeer aan elkaar gewaagd. Na een intense kwalificatie raken de koplopers in de race verwikkeld in een strategische strijd. Tot driemaal toe weet Max zijn rivaal voorbij te steken, maar het is Leclerc die de exit-snelheid van zijn Ferrari behendig gebruikt om een einde aan het gevecht te brengen en zijn derde overwinning te scoren.

Resultaat: Charles, P1; Max, P2

De strijd was flink losgebarsten in Bahrein, 2022 © Getty Images / Red Bull Content Pool

GP Saoedi-Arabië 2022

Een week later vormt het angstaanjagend snelle stratencircuit van Jeddah het toneel voor de tweede Grand Prix van 2022, en daarmee het meest recente hoofdstuk in de rivaliteit tussen Verstappen en Leclerc. Sergio Perez vertrekt voor de eerste maal in zijn carrière vanaf poleposition, maar de Mexicaan ziet zijn leiding al gauw als sneeuw voor de zon verdwijnen bij een ongelukkig getimede safety car. Daarna is de race een regelrechte tweestrijd tussen Charles en Max, waarbij de stercoureur van Red Bull Racing aanval na aanval op de klassementsleider afvuurt totdat deze moet zwichten. Wanneer Verstappen in ronde 47 de leiding overneemt kijkt hij niet meer om en rijdt hij kwalificatierondes tot de finishvlag valt.

Resultaat: Max, P1; Charles, P2