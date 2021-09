Hiphop is een levendige, artistieke cultuur die miljoenen mensen heeft geïnspireerd. De vier elementen, graffiti, DJ'en, breaking en MC'en, stellen mensen in staat om zich uit te drukken door middel van kunst, muziek, dans en poeticspeech. Maar wat mensen echt inspireert om de cultuur als een manier van leven te zien, is het ethos dat het belichaamt en de waarden die ten grondslag liggen aan alles waar de cultuur voor staat.

Door breaken leren B-Boys en B-Girls over de waarden in hiphop en geven ze die door aan anderen. Velen worden tot de dans aangetrokken door de spectaculaire en dynamische bewegingen, maar de cultuur die er bij hoort willen ze representeren.

Hier zijn vier van de belangrijkste principes binnen de breaking en hiphop cultuur, samen met perspectieven en voorbeelden van belangrijke namen binnen de breaking-scene.

01 Wie danst, geeft door

Dit principe gaat over het nemen van de positieve dingen die iemand heeft geleerd door breaken en de hiphop cultuur, en deze door te geven aan degenen die na hen komen. Het gaat om het doorgeven van tips, het zijn van een mentor en ervoor zorgen dat de essentie van de cultuur niet wordt vergeten.

De allereerste Red Bull BC One kampioen, Omar, en Red Bull BC One All Star RoxRite herinneren zich allebei de mensen die hen hielpen, waarbij Roxrite zei: "Door de jaren heen, toen ik opgroeide, zou ik niet in staat zijn geweest om de dans te leren als al deze mensen het me niet hadden geleerd."

Roxrite remembers those who taught him © Kien Quan/Red Bull Content Pool Door de jaren heen, toen ik opgroeide, had ik de dans niet kunnen leren als al die mensen het me niet geleerd hadden. RoxRite

Omar voegt toe: "Ik kijk naar alle mensen die me onderweg hebben geholpen, alle mensen die me in de juiste richting hebben gestuurd, alle mentoren die ik had om me uit de problemen te houden, me te begeleiden, me te adviseren en me te helpen succesvol te worden. Ik beschouw mezelf nu als ambassadeur om de volgende generatie een ander platform te bieden, zodat zij nog grotere kansen krijgen."

Een ander voorbeeld van de 'each one, teach one' mentaliteit in de breaking scene was in de jaren '90, toen de trend van breaking op een dieptepunt was en de West Coast B-Girl legende, Asia One , een van de meest iconische breaking events in de geschiedenis van de scene creëerde, genaamd, B-Boy Summit. Dit evenement werd opgericht om de breaking-cultuur in stand te houden en kennis door te geven aan anderen.

Asia One legt uit: "We wilden informatie en kennis verspreiden, want op dat moment was het heel moeilijk om eraan te komen, en de enige manier waarop mensen iets zouden leren, was als iemand uit New York kwam en zich in LA vestigde."

02 Kennis - het vijfde element van hiphop

In de hiphopcultuur wordt het hebben van kennis zo hoog gewaardeerd dat er altijd over wordt gesproken als het vijfde element van de cultuur. Deze fundamentele waarde is afkomstig van de zwarte emancipatiegroepen die zich in de jaren '60 hebben gevormd en vervolgens jarenlang positieve denkwijzen en verschillende vormen van onderwijs in de getto's hebben verspreid.

Asia One poses for a portrait at Red Bull One Camp USA in Houston © Maria Jose Govea/Red Bull Content Pool

Asia One zegt: "De Nation of Islam en de Five Nation waren bewegingen die de Afro-Amerikaanse mensen in deze binnenstedelijke gemeenschappen veranderden door de manier waarop zij over dingen dachten en hun kennisbasis, die uiteindelijk overvloeide naar de hip-hop."

Asia One herinnert ons er verder aan dat: "We mogen niet vergeten dat een groot deel van hip-hop begrip is. Het was nooit cool om dom te zijn, het was nooit cool om te doen alsof je niets wist."

Het was nooit cool om dom te zijn, het was nooit cool om te doen alsof je niets wist Asia One

De waarde van kennis is ook verbonden met hoe het concept van een cypher (de cirkels die brekers vormen en waarin ze dansen) in het leven is geroepen. Een ander concept dat men leerde van de Five Percent Nation, is dat één betekenis van een cypher een cirkel of nul is, en wanneer mensen een cypher vormden, stond die bekend als een plaats waar kennis werd gedeeld.

Dat concept is ook doorgedrongen in de hiphop, waar de cypher een plaats werd waar rappers gingen battelen. Voor breakers werd de cypher de plaats waar B-Boys en B-Girls streden en moves uitwisselden. In een cypher laat een breaker zijn fysieke kennis van het breken zien door zijn skills.

03 Vrede, liefde, eenheid en plezier

Vrede in plaats van geweld. Liefde in plaats van oorlog. Eenheid en elkaar helpen in plaats van onnodige verdeeldheid. En samen plezier maken in plaats van op gespannen voet te leven. Dit zijn een paar van de belangrijkste waarden die hiphop heeft gecreëerd en over de hele wereld heeft verspreid.

De hiphopcultuur is ontstaan in een intense tijd van bendegeweld en extreme armoede in de stadswijken van New York. Vrede, liefde, eenheid en plezier maken werden geplant door de bendes die besloten vredesverdragen te sluiten en het geweld te stoppen, met jongeren die samenkwamen om te feesten in plaats van te vechten, en degenen die de creatieve uitlaatkleppen vonden (de vier elementen van hiphop) om hun frustraties positief te kanaliseren.

Tyquan, the President of MZK, and Omar, the first Red Bull BC One champ © Kien Quan/Red Bull Content Pool

"Zulu Nation was een groot deel van de geschiedenis van de hiphopcultuur, en kwam met bepaalde principes zoals vrede, liefde, eenheid en plezier maken," legt B-Boy Tyquan uit, van de MZK (Mighty Zulu Kingz). "Zij waren een soort organisatie die de poortwachters van de hiphopcultuur waren en ervoor zorgden dat alles in overeenstemming was met waar hiphop om draait, namelijk teruggeven, gemeenschapsbewustzijn en de jeugd mondiger maken."

04 Van niets naar iets

Kinderen in New York hadden niets en toch creëerden ze een dans die zich nu over de planeet heeft verspreid. Het is een competitieve kunstvorm is geworden, waar films en documentaires over zijn gemaakt en het zal deel uitmaken van het programma voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

Dit is waarschijnlijk de meest empowerende ontwikkeling van hiphop, dat je letterlijk niets kunt hebben en toch iets kunt creëren dat het leven van mensen over de hele wereld positief verandert. Zoals Tyquan zegt: "Hiphop gaat over niets tot iets maken, daarom is het een empowermentcultuur - deze dans kwam uit het niets en veranderde in iets heel moois."