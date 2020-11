Een eerbetoon aan Vince Reffet

, is op 36-jarige leeftijd helaas overleden. De Franse parachutist is overleden tijdens een training in de lucht boven Dubai ter voorbereiding op het laatste Jetman project.

Of het nu een wingsuit, parachute of een aangedreven jetpack was, Vince voelde zich het meest thuis in de lucht. Zijn passie en gevoel voor Aerial Sporten bracht hem overal naartoe. Hij zal lang herinnerd worden voor het A Door in the Sky project, dat zijn gracieuze beheersing van vliegen liet zien. Wingsuit vliegen was slechts een van de vele disciplines waarin deze vakman uitblonk. Zo sprong hij in 2019 nog met een basejump van de Euromast in Rotterdam.