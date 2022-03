Vandaag de dag besluiten veel voetballers afstand te nemen van hun zaakwaarnemer. Sommigen krijgen er een andere belangenbehartiger voor terug, maar anderen nemen het heft in eigen hand. Joshua Kimmich besloot bijvoorbeeld vlak voor zijn contractbesprekingen met Bayern München niet verder te gaan met GmbH agency. Hij voelde zich oud en wijs genoeg om zichzelf te kunnen vertegenwoordigen.

‘Ik heb voor mezelf besloten dat ik voor mijn eigen waarden en visie wil opstaan’, zei hij daar destijds over. ‘Ik wil mijn persoonlijke verantwoordelijkheid hiervoor pakken.’ Natuurlijk zijn zaakwaarnemers in veel gevallen waardevol en nemen ze een hoop lasten van de schouders van voetballers af. Toch zijn er de laatste jaren een aantal opvallende veranderingen gaande.

Vroeger RB Leipzig voetballer Joshua Kimmich neemt het heft in eigen handen © GEPA pictures / Red Bull Content Pool

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne is al zeven jaar de grote ster van Manchester City. Ongeveer een jaar geleden brak hij zijn contract open tot 2025. Normaal gesproken nemen voetballers een zaakwaarnemer mee tijdens die onderhandelingen, maar de Belg besloot het over een compleet andere boeg te gooien. Hij ging de gesprekken in met de ondersteuning van Analytics FC. Zij berekenden met het algoritme genaamd Transferlab wat nu daadwerkelijk de waarde is van de middenvelder voor The Citizens.

Aan de hand van honderden aspecten toonde het bureau aan wat de invloed was van de Belg bij het maken en voorkomen van doelpunten van de club. Andersom liet De Bruyne ook onderzoeken wat de kans is dat Manchester City met de huidige selectie de komende jaren successen zou gaan boeken. Dit overtuigde hem dat The Sky Blues de beste club was om zijn carrière voort te zetten. Zonder zaakwaarnemer, maar met een indrukwekkende lijst statistieken wist de Belg een salarisverhoging van dertig procent af te dwingen.

Memphis Depay

Hoe bepaal je als speler welke club het beste bij jouw speelstijl past? Vaak nemen voetballers een kijkje naar de selectie, praten ze met het bestuur en uiteindelijk geeft hun gevoel de doorslag. Red Bull-atleet Memphis Depay pakte het in 2017 compleet anders aan. De Nederlandse aanvaller was als groot talent naar Manchester United vertrokken, maar belandde daar op een dood spoor. Hij kon zich in deze fase van zijn loopbaan niet nog een verkeerde beslissing veroorloven.

Hij schakelde het databurea SciSports in om hem te helpen bij zijn keuze. Het bedrijf maakte een rapport van alle geïnteresseerde clubs en bepaalde op basis van cijfers welke het beste bij hem paste. Dat deden ze op basis van een speelstijlanalyse, een blik op de concurrenten en andere zaken die Memphis belangrijk vond. De transfer pakte uiteindelijk geweldig uit. De international werd de grote ster en aanvoerder van Olympique Lyon en verdiende afgelopen zomer een transfer naar Barcelona.

Nieuw Red Bull atleet Memphis Depay heeft het getroffen met zijn club © Rutger Pauw / Red Bull Content Pool

Jack Wilshere

Jack Wilshere was ooit een gigantisch talent bij Arsenal, maar mede door blessures kreeg hij geen carrière in de absolute top. Na een periode bij West Ham United raakte hij in 2020 tijdelijk clubloos. Na een half jaar bij Bournemouth was hij opnieuw transfervrij en ging zijn zoektocht naar een werkgever nóg moeizamer. De clubs staan nou eenmaal niet in de rij voor een middenvelder met zijn blessurehistorie.

Transfervrije spelers zoeken dan zelf vaak de media, om zo onder de aandacht te komen van potentiële nieuwe werkgevers. Wilshere liet het Ierse gokbedrijf Paddy Power een reclamespotje over hem maken. Met de nodige zelfspot werd nog eens extra de nadruk gelegd op hoe graag hij weer aan de bak wilde. Het filmpje ging viraal en niet veel later vond de dertigjarige middenvelder een nieuwe club. Inmiddels is de 34-voudig international te bewonderen bij het Deense Aarhus.

Roc Nation

Veel voetballers verlaten tegenwoordig hun traditionele zaakwaarnemer voor het bedrijf van rapper Jay-Z. Vandaag de dag zijn topvoetballers merken op zichzelf, denk bijvoorbeeld aan Cristiano Ronaldo die 406 miljoen volgers op Instagram heeft. Hij is daarmee vele malen groter op social media dan zijn werkgever Manchester United (55,3 miljoen volgers). Roc Nation ziet zichzelf niet als een traditioneel zaakwaarnemerskantoor, maar meer als een beweging.

Het bedrijf wil voetballers helpen om hun doelen op het veld én daarbuiten te bereiken. Topvoetballers kunnen met hun grote volgersschare ook maatschappelijk veel impact hebben. Jerome Boateng en De Bruyne zetten zich bijvoorbeeld regelmatig in voor kansarme kinderen, terwijl Eric Bailly hetzelfde doet voor de jeugd in Ivoorkust. Roc Nation wil de atleten hier graag bij helpen. Naast deze drie namen maken ook Romelu Lukaku en Axel Witsel gebruik van de diensten van het bedrijf.

Social media

Veel voetballes beseffen vandaag de dag ook dat ze zelf behoorlijke veel impact op hun carrière kunnen hebben. Niet alleen door hun prestaties op het veld, maar ook door de manier waarop ze zichzelf in de markt zetten. Voor absolute topspelers staan de clubs in de rij, maar voor de categorie daaronder kan dat nog weleens anders zijn. De afgelopen jaren wisten veel van die voetballers de weg naar LinkedIn te vinden. Met een bericht lieten ze daar – net als de normale mens – weten op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging.

Veel voetballers verzamelen ook hun beelden, zodat ze zelf mooie compilaties naar zaakwaarnemers kunnen doorsturen. Op YouTube zijn talloze filmpjes met mooie acties, doelpunten en assists van voetballers te vinden. Dit kan een club net het laatste zetje geven om met een speler in zee te gaan. ‘Het kan voorkomen dat je na een periode even minder populair op de markt bent’, zei Arsenio Valpoort daar onlangs over tegen Voetbal International. ‘Dat is vergelijkbaar met een product dat in de supermarkt even onderin de schappen ligt. Op zo’n moment moet ik er zelf voor zorgen dat ik weer bovenin kom te liggen.’