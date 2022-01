Heb jij het ook altijd lastig om die goede voornemens om meer te gaan sporten langer dan een paar weken vol te houden? Dan heb je misschien gewoon wat meer motivatie nodig. Wedden dat je na het lezen van onderstaande tips weer staat te springen om in 2022

Zoek een partner in crime

Ze zeggen niet voor niets dat afzien leuker is met twee. Als jij een keertje geen zin hebt om te gaan sporten, kan je op je partner rekenen om je te motiveren. Wie extra motivatie nodig heeft, kan er ook een wedstrijdje van maken. Zo kan je nadien aan je partner vertellen dat jij net dat tikkeltje sneller was, zodat hij op zijn beurt de volgende keer wat beter z’n best moet doen. Samen sterk!

Begin klein

Ben je het niet gewoon om te sporten? Dan is plots drie keer per week joggen misschien nét iets te veel van het goede. Slim opbouwen is key. Anders ben je het sporten voor je het weet weer beu en komen je sportschoenen voor het rest van het jaar weer in de kast terecht.

Kies een haalbaar doel

Ergens naartoe werken helpt vaak om iets beter vol te houden. Schrijf je bijvoorbeeld in om binnen enkele maanden deel te nemen aan een loopwedstrijd. Let er wel op dat je doel haalbaar is. Als je het niet gewend bent om te lopen, kies dan voor vijf kilometer en niet voor een marathon. Wedden dat je achteraf ontzettend trots op jezelf zal zijn?

Verwen jezelf

Als je meer wil sporten, heb je natuurlijk ook aangepaste kledij nodig. Koop daarom een nieuwe outfit, goede schoenen of haal wat fitnessmateriaal in huis. Geloof ons, motivatie zoeken was nog nooit zo makkelijk! Heb je je doel bereikt? Ook dan heb je een goed excuus om jezelf te belonen. Zo maak je je goede voornemens realiseren een stuk aangenamer.

Leg je vooruitgang vast

Als je eenmaal aan het sporten bent, is het vaak moeilijk om echt vooruitgang te zien. Nog een trucje om gemotiveerd te blijven, is foto’s nemen. Zo kan je zien dat je lichaam al na een aantal weken écht verandert. Of probeer om je progressie bij te houden met een app als Strava. Want je loopt diezelfde afstand straks een stuk sneller dan voordien, en dan zie je dat ook!