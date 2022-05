01 De 10%-regel

Voorkom blessures door je te houden aan de 10%-regel. Dit houdt in dat je per week niet meer dan 10% toevoegt aan de totale hoeveelheid trainingskilometers. Wat vaak gebeurt bij startende lopers, is dat ze te enthousiast veel en snel willen hardlopen, met vervelende, pijnlijke en soms zelfs maandenlange blessures als gevolg. Lees hier alle tips om jouw conditie te verbeteren.

02 Warming-up en cooling-down

Om blessures te voorkomen en lekker aan je run te beginnen, is een warming-up van minimaal 10 minuten een echte must voor je lichaam. Door een rustige warming-up stoom je jouw lichaam klaar. Ga tijdens de warming-up bijvoorbeeld 10 minuten rustig joggen, dit stimuleert je bloedcirculatie en verhoogt de temperatuur van je spieren. Na de run is het ook aan te raden om aandacht te besteden aan een cooling-down. Indien je abrupt stopt, is de kans op verzuring vele malen groter.

Wings for Life World Run 2022 in Oostenrijk © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

03 Weet wat je eet

Probeer voor je trainingen verschillende maaltijden uit om te achterhalen met welke voeding je alles uit je runt haalt en hoe je lichaam hierop reageert. Eet of drink vlak voor of tijdens een hardloopwedstrijd niets dat je eerder nog niet hebt geprobeerd. Je weet niet hoe je darmen hierop gaan reageren, waardoor je hier nare, onhandige of onaangename gevolgen van kunt ervaren.

04 Eet maximaal 2 uur voor je run

De tijd die je lichaam nodig heeft om je maaltijd te verteren verschilt ook per soort voeding. Wanneer je een zware koolhydraatrijke maaltijd hebt gegeten, is hier vaak wel 2 uur voor nodig om te verteren. Als je een lichte maaltijd hebt gegeten, kun je vaak al na 1,5 uur gaan hardlopen. Heb je een vet- of eiwitrijke maaltijd gegeten, dan kan het zomaar 3 uur duren voordat je maag weer bijna leeg is. Houd hier dus goed rekening mee om geen last te krijgen van krampen, opgeblazen buik of zelfs misselijkheid.

05 Tips voor tijdens de hardloopwedstrijd

Indien je een lange afstandswedstrijd hebt, vergeet dan niet om je eten, drinken of gels klaar te leggen. Deze kun je zelf meenemen in een heuptas of rugzakje. Vind je het niet fijn om met extra gewicht te rennen? Zorg er dan voor dat iemand bij X kilometer op de route voor je klaarstaat om dit aan te geven.

Wings for Life World Run in Oostenrijk, 2022 © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

06 Ga niet te snel van start.

Bedenk goed hoe je je kracht verdeeld over de gehele run en bepaal een tempo waarbij je zeker weet dat je de wedstrijd grotendeels met gemak mee uitloopt. Wanneer je direct gas wil geven, kan je zomaar bijna al je energie al verbruikt hebben op de helft. Zo maak je de laatste kilometers onnodig zwaar en kost de hersteltijd langer.

07 Zoek een run-buddy

Spot gedurende de hardloopwedstrijd iemand die op een fijn tempo loopt. Wanneer je diegene volgt, heb je een extra steuntje in de rug. En wanneer de finishlijn in zicht komt, heb je ook nog eens extra motivatie om een laatste eindsprint in te zetten.

08 De laatste en belangrijkste tip

GENIET!