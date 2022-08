Het F1-seizoen 2022 is een klinkend voorbeeld van verwachting vs. realiteit. Na de eerste races lijken we wederom een zinderende titelstrijd voorgeschoteld te krijgen, met hoofdrollen voor Verstappen en zijn rivaal Charles Leclerc. Hoe anders ziet het plaatje eruit na de zomerstop. Max en Red Bull Racing hebben het kampioenschap in de houdgreep – de leider in het klassement met 93 punten voorsprong op teamgenoot

Niets wijst erop dat Verstappen gas terug zal nemen. Het momentum is goed en wel aan zijn zijde. De trots van autosport-lievend Nederland heeft 19 van de laatste 36 GP’s gewonnen. Ook als het tegenzit, mag hij niet uitgevlakt worden; bij zijn laatste twee overwinningen waren zijn startposities respectievelijk P10 (Hongarije) en P14 (België). Het is een prestatie van Schumacheriaanse proporties, en net zoals de Rekordmeister kan Verstappen met een flinke marge beslag leggen op zijn tweede wereldtitel. Het feest begint mogelijk al in Japan, of met een hoop geluk zelfs Singapore.

is een happy hunting ground voor Verstappen. Twee keer heeft de Nederlander er geracet: eens met de Masters of Formula 3 in 2014 en in 2021 met de Dutch Grand Prix. In beide gevallen eindigt hij op de hoogste trede van het podium. Max voelt zich klaarblijkelijk als een vis in het water op het circuit aan zee, maar zijn RB18 zal er mogelijk ook lekker gaan. Het is een snel circuit met een aantal hogesnelheidsbochten, zoals het Scheivlak en de Mastersbocht. Het zijn eigenschappen die de Red Bull Racing-bolide wel aardig liggen. Reken daarbij het thuisvoordeel en een vierde zege op rij is zeker niet onmogelijk.