-seizoen 2021 is al over de helft. Twaalf races zijn er tot dusver verreden en bij de helft ervan stond Max Verstappen op de hoogste trede van het podium. Zes keer winst in twaalf races: het zijn indrukwekkende cijfers. Het geeft aan hoe sterk Max is; hij start ieder Grand Prix-weekend als één van de topfavorieten. Dat zal in Zandvoort bij de Dutch GP zeker niet anders zijn.

mag dan zes van de twaalf races gewonnen hebben, dat is nog net niet genoeg voor de eerste plek in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton reist naar Nederland als leider in het WK. Hij won minder races dan Max (vier), maar pakte zijn winst vooral bij de races in Engeland en Hongarije waar Max veel punten misliep door crashes waar hij zelf niets aan kon doen. Hamilton presteert constant, naast vier eerste plaatsen werd hij ook vier keer tweede, en is dit seizoen nog niet één keer uitgevallen. De strijd om de wereldtitel gaat dit seizoen tussen Max en de Britse Mercedes-coureur en ook in Zandvoort zijn dit de twee topfavorieten voor de overwinningen.

Het verschil in het kampioenschap tussen Max en Hamilton is heel klein; na twaalf races zit er drie punten tussen. Dat stelt voor Formule 1-begrippen weinig voor, want een overwinning levert 25 punten op en een tweede plek 18. Kortom: als Max wint in Zandvoort, is hij weer de leider in het WK.

won dit jaar al één Grand Prix voor Red Bull Racing en kan voor een verrassing zorgen. Hetzelfde geldt voor Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton bij Mercedes. Hij won in 2021 nog niet, maar is een echte Zandvoort-specialist. De Fin won in het verleden twee keer (in 2009 en 2010) de prestigieuze Formule 3-race in Zandvoort. Hamilton (in 2005) en Max (2014) wonnen die F3-race ook een keer, maar niemand was in het verleden dus zo succesvol in Zandvoort als Bottas.