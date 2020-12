Zoals ieder jaar is de laatste race van het jaar ook weer een uitzwaaifestijn. Wie we sowieso niet terug gaan zien in de Formule 1 in 2021 zijn Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Grosjean is na zijn

in Bahrein niet als coureur van de partij in Abu Dhabi, Magnussen wel. Verder rijden onder meer Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz voor het laatst voor hun huidige team, maar deze coureurs zien we in 2021 gewoon terug in een andere kleur kleding.